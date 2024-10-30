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貝索斯為《華郵》不表態解畫：多數人不信傳媒

【明報專訊】美國自由派大報《華盛頓郵報》打破數十年傳統於上周五宣布不再公開支持任何總統候選人後，惹來報社員工不滿，更導致超過20萬讀者（佔250萬付費訂閱者8%）取消訂閱。《華郵》老闆、網購巨擘亞馬遜創辦人貝索斯周一（28日）發表評論文章解畫，稱現時大多數民眾不信任傳媒，即使《華郵》為候選人背書也不會扭轉選情，反而會給人一種不獨立的觀感。

貝索斯以題為「殘酷的事實：美國人不信任傳媒」投書《華郵》，解釋自己的決定。他指出，在有關信任和聲譽的年度民調中，記者和傳媒的排名經常接近墊底，在今年的蓋洛普民調中，傳媒排名甚至低於國會。他將傳媒比喻為投票機，必須符合兩個要求，一是準確計算選票，二是民眾必須相信其準確性，但目前傳媒未能做到第二個要求，「大多數人認為傳媒帶有偏見」，因此《華郵》及其他傳媒必須提高可信度。

指支持特定候選人難扭選情

貝索斯指出，表態支持特定總統候選人不會改變選舉結果，游離選民不會跟隨傳媒的表態而投票，報章為候選人背書，反而會給人有偏見、不獨立的觀感。貝索斯也強調，有關決定背後沒有任何交換條件，沒有候選人事前被告知或被諮詢。

《華郵》編委會成員上周透露，編委會已寫好為民主黨總統候選人賀錦麗背書的草稿，但貝索斯決定不刊登，觸發10人編委會近三分之一成員辭去職務抗議。

（華盛頓郵報/衛報/路透社）

（2024美國大選 倒數6天）

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