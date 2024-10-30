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嘉賓嘲波多黎各惹反彈 特朗普為選情急劃界

【明報專訊】美國共和黨總統候選人特朗普的競選團周一（28日）罕有發聲明，與撐場嘉賓嘲笑美國屬地波多黎各為「垃圾島」等言論劃清界線。分析認為這反映隨着大選投票日逼近，特朗普及其陣營擔心與種族歧視、法西斯主義掛鈎，不利選情，而且合資格的波多黎各選民數量龐大，隨時左右選情，尤其是在關鍵游離州賓夕法尼亞。美國《國會山莊》報昨日一篇專欄指，特朗普競選團隊在大選臨近之際，正努力應對這場自製的「十月驚奇」。

美媒揣測成特營自製「十月驚奇」

諧星欣奇克利夫（Tony Hinchcliffez，圖）周日晚上在紐約市麥迪遜廣場花園的特朗普競選集會上，嘲笑波多黎各是「漂浮的垃圾島」，又謂「拉丁裔喜愛生孩子」。特朗普最近攻擊非法移民時，曾稱美國成為「全世界的垃圾桶」。

其言論引起非議，波多黎各人尤為反感，覺得超出開玩笑的底線，有損尊嚴，連波多黎各的共和黨主席辛特龍（Angel M. Cintrón）都要求特朗普為這些言論道歉。特朗普的非正式顧問烏爾萬（David Urban）也批評欣奇克利夫的言論「無趣」，「冒犯了許多波多黎各的朋友」。

隨後，特朗普競選團高級顧問阿爾瓦雷斯（Danielle Alvarez）發聲明，澄清有關波多黎各的「玩笑」，「並不反映特朗普或其競選觀點」。欣奇克利夫本人則表示「一向拿所有人開玩笑」，認為批評者沒有幽默感。

《紐約時報》指出此舉有別特朗普及其團隊不道歉、不承認錯誤、試圖忽略爭議的慣常做法。特朗普及其團隊最近在撇清種族主義和法西斯主義。周一晚在關鍵的喬治亞州，特朗普強調自己「不是納粹分子」。

波多黎各選民左右賓夕法尼亞選情

在加勒比海美國屬地波多黎各，當地人雖為美國公民卻無美國總統選舉的投票權，惟居於美國本土又登記做了選民就可以。在關鍵州賓夕法尼亞，逾47萬名波多黎各人就是該州重要的拉美裔選民。而上屆大選，拜登在該州僅以1.17%得票（約8.2萬張選票）險勝特朗普。《華盛頓郵報》指出，拉美裔佔美國合資格選民約6%，當中有一半左右是波多黎各人。

（紐約時報/BBC）

（2024美國大選 倒數6天）

相關字詞﹕波多黎各 法西斯主義 種族主義 種族歧視 特朗普 2024美國總統大選

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