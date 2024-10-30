美兩州票箱遭縱火 響暴力警號 涉「燃燒裝置」毁數百選票 FBI調查

兩案疑有關連 警追緝可疑車輛

周一首宗縱火案約於當地凌晨3時半發生，事發於俄勒岡州波特蘭市中心一條行人路上的選票投遞箱（drop box），警方事後在箱內發現「燃燒裝置」。到凌晨4時許，距波特蘭約24公里的華盛頓州西南部溫哥華市也有街邊投遞箱被縱火，箱旁有可疑裝置。波特蘭案的票箱內有滅火劑保護選票，僅3張選票受損，選舉當局保證承認該箱保存下來的409張選票。溫哥華市縱火案的票箱滅火裝置卻未能啟動，選舉部門表示可能燒毁了「數百張」選票，提供網站供選民確認個人選票狀况，又呼籲在上一次收票時間（上周六早上11時）後投票入涉事票箱的選民，馬上跟選舉審計員辦公室聯絡再投票。執法部門表示將加強選票收集箱周圍的24小時保安。克拉克縣選舉部門周一決定改為每晚收集選票及派人站崗，呼籲選民於下午5時半前投票。

警方認為上述兩案連同10月8日凌晨4時許溫哥華市一個投遞箱被燒焦外部的縱火案有關連，但不知道背後動機。警方在追蹤一輛Volvo S-60汽車，指閉路電視鏡頭顯示它於周一兩宗縱火發生前均有駛過涉事票箱。

兩州高官譴責「攻擊民主」恐怖行為

俄勒岡州務卿格里芬-瓦拉德和華盛頓州務卿霍布斯分別譴責縱火案是「對民主的攻擊」、「破壞合法公正選舉的恐怖行為」。民主、共和兩黨皆促請加強選票收集箱和郵寄選票的保安。華盛頓州共和黨領袖同時表示，縱火案證明郵遞投票不安全，存在監管漏洞，該州「應該恢復於投票正日親身投票」的做法。

美國國土安全部本月早前發表的評估提及票箱遭損壞的可能性，並稱政府官員、選民、選舉相關人員和基礎設施面臨「製造恐懼並擾亂競選」嚴重威脅，警告說最大威脅可能來自「反政府或反當局的國內暴力極端分子」。

亞利桑那州鳳凰城上周五凌晨1時許也發生了一宗郵箱縱火案，損毁了約20張選票和一些普通信件被毁，一名35歲男子涉案被捕。

（NBC/CNN/路透社）

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