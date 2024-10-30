明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

美兩州票箱遭縱火 響暴力警號 涉「燃燒裝置」毁數百選票 FBI調查

【明報專訊】美國總統大選及國會選舉投票日倒數剩餘不足一周，正舉行提前投票的俄勒岡州和華盛頓州周一（28日）凌晨分別有一個選票投遞箱遭人縱火，燒毁數百張選票。警方指案件均涉「燃燒裝置」，可能有關連，在追緝一輛懷疑涉事車輛。事件令這場美國近年來選情最緊湊選舉再次敲響暴力警號。聯邦調查局（FBI）着手調查，國土安全部警告案件加劇了選舉威脅。

兩案疑有關連 警追緝可疑車輛

周一首宗縱火案約於當地凌晨3時半發生，事發於俄勒岡州波特蘭市中心一條行人路上的選票投遞箱（drop box），警方事後在箱內發現「燃燒裝置」。到凌晨4時許，距波特蘭約24公里的華盛頓州西南部溫哥華市也有街邊投遞箱被縱火，箱旁有可疑裝置。波特蘭案的票箱內有滅火劑保護選票，僅3張選票受損，選舉當局保證承認該箱保存下來的409張選票。溫哥華市縱火案的票箱滅火裝置卻未能啟動，選舉部門表示可能燒毁了「數百張」選票，提供網站供選民確認個人選票狀况，又呼籲在上一次收票時間（上周六早上11時）後投票入涉事票箱的選民，馬上跟選舉審計員辦公室聯絡再投票。執法部門表示將加強選票收集箱周圍的24小時保安。克拉克縣選舉部門周一決定改為每晚收集選票及派人站崗，呼籲選民於下午5時半前投票。

警方認為上述兩案連同10月8日凌晨4時許溫哥華市一個投遞箱被燒焦外部的縱火案有關連，但不知道背後動機。警方在追蹤一輛Volvo S-60汽車，指閉路電視鏡頭顯示它於周一兩宗縱火發生前均有駛過涉事票箱。

兩州高官譴責「攻擊民主」恐怖行為

俄勒岡州務卿格里芬-瓦拉德和華盛頓州務卿霍布斯分別譴責縱火案是「對民主的攻擊」、「破壞合法公正選舉的恐怖行為」。民主、共和兩黨皆促請加強選票收集箱和郵寄選票的保安。華盛頓州共和黨領袖同時表示，縱火案證明郵遞投票不安全，存在監管漏洞，該州「應該恢復於投票正日親身投票」的做法。

美國國土安全部本月早前發表的評估提及票箱遭損壞的可能性，並稱政府官員、選民、選舉相關人員和基礎設施面臨「製造恐懼並擾亂競選」嚴重威脅，警告說最大威脅可能來自「反政府或反當局的國內暴力極端分子」。

亞利桑那州鳳凰城上周五凌晨1時許也發生了一宗郵箱縱火案，損毁了約20張選票和一些普通信件被毁，一名35歲男子涉案被捕。

（NBC/CNN/路透社）

（2024美國大選 倒數6天）

相關字詞﹕俄勒岡州 華盛頓州 縱火 提前投票 2024美國總統大選

上 / 下一篇新聞