ICC檢察官捲性侵指控 參與調查以哈戰事 否認犯事稱遭抹黑

ICC的獨立監督機制（IOM）本月中發表年度報告，披露今年5月收到第三方針對ICC一名官員的投訴，指控其行為有違ICC規則，但受影響事主拒絕承認或否認指控，事件最後沒再跟進。報告沒有點名54歲的卡里姆‧汗，但他上周四（24日）發聲明否認性侵。《衛報》訪問多名消息人士，周日（27日）進一步報道事件細節。

涉愛撫舌伸入耳侵犯女下屬

ICC職員透露，女事主是一名備受尊敬的30多歲律師，直屬卡里姆‧汗。報道引述文件指事發於去年4月到今年4月，事主向同事透露對倫敦一次出差遭卡里姆‧汗企圖握住手感到憂慮，對方亦多次企圖尋求不必要的性接觸，包括拖手、愛撫、伸舌頭入女方耳朵和多次提出性接觸等，地點包括ICC總部辦公室、海外出差酒店房及他在海牙的住所。

文件指事主稱試圖藉詞避免與卡里姆‧汗獨處，向同事提及事件時曾稱不願正式申訴，因擔心對她及其家人和ICC的工作有負面影響。數天後，IOM就收到其他人報告事件。消息人士指卡里姆‧汗被要求避免單獨接觸事主，但他及一名跟他關係密切的官員，隨後多次要求女事主收回指控，包括致電及親自提出。

曾尋求拘以總理防長

IOM收到報告的同一個月，卡里姆‧汗正就以哈戰事尋求向以色列總理內塔尼亞胡、防長加倫特和哈馬斯3名領袖發拘捕令，指他們涉及「故意殺人」、「滅絕和/或謀殺」等罪行。卡里姆‧汗的代表律師指其當事人否認全部指控，並質疑有人揭露ICC內部事務，是為破壞卡里姆‧汗在敏感時期正處理的備受關注的工作。《衛報》今年較早時報道，以色列情報機構多年來試圖威脅和抹黑ICC高層，接近卡里姆‧汗的ICC人員亦強烈暗示今次可能是以色列的抹黑行動之一，但該報稱調查未有發現有關證據。

（衛報/路透社/金融時報）