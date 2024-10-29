明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

ICC檢察官捲性侵指控 參與調查以哈戰事 否認犯事稱遭抹黑

【明報專訊】國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡里姆．汗（Karim Khan，圖）被指控涉性侵一名女下屬，並在得知法院注意到有關指控後，向女事主施壓要求她否定有關指控。卡里姆．汗否認相關指控，其律師指事涉卡里姆．汗參與以哈戰事調查有關。

ICC的獨立監督機制（IOM）本月中發表年度報告，披露今年5月收到第三方針對ICC一名官員的投訴，指控其行為有違ICC規則，但受影響事主拒絕承認或否認指控，事件最後沒再跟進。報告沒有點名54歲的卡里姆‧汗，但他上周四（24日）發聲明否認性侵。《衛報》訪問多名消息人士，周日（27日）進一步報道事件細節。

涉愛撫舌伸入耳侵犯女下屬

ICC職員透露，女事主是一名備受尊敬的30多歲律師，直屬卡里姆‧汗。報道引述文件指事發於去年4月到今年4月，事主向同事透露對倫敦一次出差遭卡里姆‧汗企圖握住手感到憂慮，對方亦多次企圖尋求不必要的性接觸，包括拖手、愛撫、伸舌頭入女方耳朵和多次提出性接觸等，地點包括ICC總部辦公室、海外出差酒店房及他在海牙的住所。

文件指事主稱試圖藉詞避免與卡里姆‧汗獨處，向同事提及事件時曾稱不願正式申訴，因擔心對她及其家人和ICC的工作有負面影響。數天後，IOM就收到其他人報告事件。消息人士指卡里姆‧汗被要求避免單獨接觸事主，但他及一名跟他關係密切的官員，隨後多次要求女事主收回指控，包括致電及親自提出。

曾尋求拘以總理防長

IOM收到報告的同一個月，卡里姆‧汗正就以哈戰事尋求向以色列總理內塔尼亞胡、防長加倫特和哈馬斯3名領袖發拘捕令，指他們涉及「故意殺人」、「滅絕和/或謀殺」等罪行。卡里姆‧汗的代表律師指其當事人否認全部指控，並質疑有人揭露ICC內部事務，是為破壞卡里姆‧汗在敏感時期正處理的備受關注的工作。《衛報》今年較早時報道，以色列情報機構多年來試圖威脅和抹黑ICC高層，接近卡里姆‧汗的ICC人員亦強烈暗示今次可能是以色列的抹黑行動之一，但該報稱調查未有發現有關證據。

（衛報/路透社/金融時報）

相關字詞﹕卡里姆．汗（Karim Khan） 國際刑事法院（ICC） 以色列-哈馬斯戰爭 性侵

上 / 下一篇新聞