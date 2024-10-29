石破茂拒下台 少數派政府機會增 自公聯盟立民黨各拉攏政黨執政 政局未明圓匯挫

最終結果顯示在眾院465個議席中，自公聯盟加上立場相近的候選人僅得221席，未達233席的過半門檻。在野黨合計共獲244席，其中立民黨取148席，比2021年上屆大選大增50席。

石破直面「選民審判」 推進政改

兼任自民黨總裁的首相石破茂昨在位於東京的黨總部召開記者會，坦言自公聯盟得席未能過半是選民對它們作「極為嚴厲的審判」，但同時表明自己期望繼續執政，指面臨物價高漲和嚴峻安全環境等問題下，自己將「履行職責守護民生和國家」。惟石破稱「當下未有考慮」擴大執政聯盟讓在野黨加入，跟後者的合作方式可能將會是跟國民民主黨等就個別政策和法案展開「部分聯合」協作。

石破強調自民黨必須認真看待大選結果，「從心底反省並脫胎換骨」，並示意推進政治改革，力求盡快廢除政策活動費、「調查研究宣傳逗留費」（原「文件通信交通逗留費」）等國會議員開支項目。「回扣門」政治資金醜聞被認為是自民黨選情失利的一大原因。

立民黨尋求多數派執政

外界關注自公聯盟和立民黨兩陣營誰能領導組成聯合政府。國民民主黨和日本維新會兩個主要在野黨昨表示拒絕加入自公執政聯盟，國民民主黨因取28席而成為雙方重點拉攏對象，其黨魁玉木雄一郎表示不會加入自公聯合政府，只會對它們提出良好政策予以合作，並直接拒絕認為不行的政策。另一方面，立民黨亦正協調跟在野黨舉行黨魁會談，尋求在首相指名選舉中合作並形成多數派執政。玉木強調須事先解決跟立民黨在能源方面等的政策分歧。維新會幹事長藤田文武亦表示跟立民政策立場差異巨大，但不排拒對話。

公明黨黨魁敗選 引咎辭職

執政聯盟成員公明黨所得比上屆減少8席，敗選的包括上月底剛接任黨魁的石井啟一，這是公明黨自2009年以來再有黨魁敗選。石井因自行拒絕加入比例代表名單，而錯失落選單一議席後「敗部復活」的機會。他昨表明將會辭職。此外，今屆有多達73名女性當選，創眾院大選新高，其中最多女當選人來自立民黨，有30名，其次是自民黨的19名。

東京外匯市場日圓匯價昨一度跌至1美元兌153日圓，為7月以來新低。日本政局不明朗致投資者拋倉日圓並購入美元。每百日圓兌港元一度低見5.05水平。

（共同社/中央社/NHK）