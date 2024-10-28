馬斯克斥無證移民毁美 遭揭曾在美打黑工

馬斯克1995年與弟弟金巴爾（Kimbal）創辦的軟件公司Zip2，是他之後創辦Tesla等經商致富的踏腳石。不過《華盛頓郵報》報道，馬斯克當年是以學生身分赴美國史丹福大學攻讀碩士，卻從未在該校註冊，而是去了初創公司工作，不僅違法，也沒有逗留美國的資格。

移民法專家指出，1990年代的美國移民法規對留學生較寬鬆，父為南非人的馬斯克可因生母是加拿大人而擁有加國公民身分，從而毋須簽證、只憑大學錄取證明書就能入境美國，但馬斯克必須是全日制學生才可工作。攻讀研究課程的留學生可以做兼職及須於指定時間完成學位要求。金巴爾多次在受訪時承認，他兄弟倆當年是非法移民。2013年，馬斯克開玩笑稱自己在職業生涯初期處於「灰色地帶」。

馬斯克近年常在旗下社交平台X發表跟特朗普口徑一致的反移民言論，反對開放邊境，主張禁止黑市移民投票等。

民調：馬斯克撐特朗普或幫倒忙

雅虎金融上周五發表的讀者調查顯示，馬斯克的支持可能幫倒忙。28%受訪者表示因馬斯克而降低投票給特朗普的意欲，因而擁護特朗普者只有25%。

（華盛頓郵報/國會山莊報）

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