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馬斯克斥無證移民毁美 遭揭曾在美打黑工

【明報專訊】美國科技業大亨、南非出生的全球首富馬斯克是共和黨總統候選人特朗普的主要支持者，他如今擁護特朗普指「黑市居民摧毁美國」的主張，惟《華盛頓郵報》上周六（26日）引述其生意舊拍檔和法庭文件等證明，移民出身的馬斯克曾在美國「打黑工」。

馬斯克1995年與弟弟金巴爾（Kimbal）創辦的軟件公司Zip2，是他之後創辦Tesla等經商致富的踏腳石。不過《華盛頓郵報》報道，馬斯克當年是以學生身分赴美國史丹福大學攻讀碩士，卻從未在該校註冊，而是去了初創公司工作，不僅違法，也沒有逗留美國的資格。

移民法專家指出，1990年代的美國移民法規對留學生較寬鬆，父為南非人的馬斯克可因生母是加拿大人而擁有加國公民身分，從而毋須簽證、只憑大學錄取證明書就能入境美國，但馬斯克必須是全日制學生才可工作。攻讀研究課程的留學生可以做兼職及須於指定時間完成學位要求。金巴爾多次在受訪時承認，他兄弟倆當年是非法移民。2013年，馬斯克開玩笑稱自己在職業生涯初期處於「灰色地帶」。

馬斯克近年常在旗下社交平台X發表跟特朗普口徑一致的反移民言論，反對開放邊境，主張禁止黑市移民投票等。

民調：馬斯克撐特朗普或幫倒忙

雅虎金融上周五發表的讀者調查顯示，馬斯克的支持可能幫倒忙。28%受訪者表示因馬斯克而降低投票給特朗普的意欲，因而擁護特朗普者只有25%。

（華盛頓郵報/國會山莊報）

（2024美國大選 倒數8天）

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