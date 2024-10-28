美大選成「性別戰」 兩黨力鞏男女票源

《今日美國報》上周五發表的民調顯示，賀錦麗與特朗普所得的婦女支持率是53%對36%；所得男性支持則為37%對53%。今屆18歲至29歲的男女對比尤為強烈，男性較往日傾向保守、偏好共和黨，女性卻是美國史上最進步的一群。

賀錦麗主打墮胎權 特朗普重經濟

特朗普上周五（25日）為吸引年輕男性選民支持，不惜押後密歇根州的競選集會，特地到得州錄製美國最受歡迎播客羅根（Joe Rogan）的3小時專訪。羅根的擁躉逾1700萬，大部分是藍領年輕男性。

賀錦麗爭取成為美國首名女性總統，這一點獲不少女性支持。針對最高法院推翻憲法對墮胎權的保障，她在競選集會上側重談論生育自主，指摘共和黨主導的州份禁止墮胎。奧巴馬妻子米歇爾為她站台時呼籲女性選民為自身健康着想，不要支持特朗普。

男性選民較女性重視經濟、通脹和移民問題，較喜歡特朗普的強硬政策。特朗普上周六在底特律競選集會向汽車工人承諾當選將扭轉當地經濟。分析指他最近言論轉趨粗豪甚至低俗，博取更多男性選民支持。

（金融時報/今日美國報/獨立報）

（2024美國大選 倒數8天）