回扣門重創選情 日執政聯盟失過半 自民黨達標失敗 在野立民黨爭取政黨輪替

在眾議院465席中，不計至今晨2時未確定結果的5席，自民黨只獲190席，盟友公明黨也只有24席，兩者合計（214席）篤定不夠過半（233席），即未能達到自民黨領導層在大選前定下的選舉目標。在野陣營方面，立憲民主黨獲146席，日本維新會37席，日本共產黨8席，國民民主黨28席，令和新選組9席。

涉回扣門46人 28落選

多名捲入回扣門的自民黨議員都在今屆大選陷入苦戰，在競逐連任的46名涉案者中，有28人確定落選。其中被黨中央列為「非公認」（不獲該黨提名）的10名候選人中，至少7人落選，包括舊安倍派的前黨政調會長下村博文。

在最受「回扣門」打擊的舊安倍派，在前首相安倍晉三去世後暫掌派閥的「五人眾」中，前經濟產業相西村康稔和被迫退黨的前黨參議院幹事長世耕弘成分別順利當選，前黨政調會長萩生田光一和前內閣官房長官松野博一險勝，高木毅成為唯一落敗者，他承認敗選是「個人失德所致」。安倍派另有多名涉及回扣門的議員落敗，包括前奧運相丸川珠代。在另一受回扣門重創的舊二階派，原會長二階俊博被轉戰眾院的前黨友兼地方死敵世耕弘成攻破其和歌山2區地盤，其子二階伸康未能接班，原內定會長接班人武田良太也敗北。

現任閣員中有3人在小選區落敗，包括農林水產相小里泰弘、法務相牧原秀樹、復興相伊藤忠彥。執政盟友公明黨的代表石井啟一也連任失敗，這也是該黨自2009年再次有黨代表敗選。自民黨選舉對策本部長小泉進次郎昨晚表示，「選情嚴峻是自己的責任」，就自己「能力不足」向黨友致歉。

在野小黨紛拒合作 自民黨臨孤立

鑑於無論是自公聯盟還是立民黨都無法過半，下任首相人選充滿變數，關鍵繫於能否拉攏其他議席較少的政黨聯手。現任首相石破茂昨晚被問到會否向部分在野黨呼籲合作，表示「最優先考慮的應該是就什麼政策能夠攜手合作」。成功阻止執政聯盟過半的立民黨黨首野田佳彥則指願跟推進徹底政治改革意見一致的其他政黨展開對話，他表明爭取拜相是理所當然，「既然說過政權更迭（政黨輪替）才是真正的政治改革，就要去追求（實現）」，但他初步表示無意跟公明黨合組聯盟。

然而，自民黨有可能拉攏的對象都已表態無意跟其合作。國民民主黨黨魁玉木雄一郎則表示，不論眾院勢力如何變化，該黨行動時將一如既往優先考慮日本民眾利益，但即使自公聯盟未過半，他也不考慮跟兩黨聯合執政。日本維新會黨魁馬場伸幸也表示，目前無意欲跟自、公聯盟合作。

另一變數是石破茂勢面臨黨內巨大逼宮壓力，未必能長期留任黨總裁，他原被黨友寄予厚望，但最終未能力挽狂瀾。日本下一個政治死線是預計明年7月舉行的參議院選舉。

（NHK/讀賣新聞/共同社）