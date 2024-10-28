以炸燃料混合廠 挫伊導彈量產 哈梅內伊：不低估也不誇大以罪行

聯合國前武器調查員奧爾布賴特及美國智庫海軍分析中心（CNA）副研究分析員埃弗利思各自分析衛星影像，指以軍擊中鄰近德黑蘭的軍事設施帕爾欽（Parchin）的建築物，而埃弗利思稱以軍亦擊中位於德黑蘭附近的導彈生產基地霍吉爾（Khojir）。

奧爾布賴特在社交網站X指，以軍擊中帕爾欽一幢稱為Taleghan 2的建築物，該建築在伊朗「阿馬德」（AMAD）核計劃期間曾用於測試活動。奧爾布賴特又指，以軍亦破壞距離Taleghan 2約350米的3棟建築，伊朗在其中兩棟建築處理混合彈道導彈固體燃料的工序。

專家：伊朗導彈更難破以軍防禦

埃弗利思指以軍的目標是固體燃料混合器，這些裝置很難製造且受出口管制。他稱以軍透過有限度行動或已重創伊朗大規模生產導彈的能力，令伊朗未來的導彈更難突破以方導彈防禦系統。

瑞士日內瓦國際關係及發展高等學院全球治理中心的中東安全研究員薩比特（Farzan Sabet）稱，以軍空襲伊朗防空系統，或降低伊朗反擊能力，這亦可讓以色列未來有更大自由度發動攻擊。

外媒稱以國提前通知 警告勿反擊

美媒Axios前日報道，以色列空襲伊朗前通過「多個第三方」提前告知伊朗，並警告伊朗不要回應，旨在限制以色列和伊朗之間持續互相攻擊，並防止衝突進一步升級。

遭以軍空襲後，伊朗並沒稱要即時報復。伊朗國營伊通社（IRNA）昨引述哈梅內伊稱，以色列所犯罪行不應低估，亦不應誇大，又指官員應決定如何用最好方式向以色列展示實力，並且以符合人民和國家最大利益的方式行動。伊朗軍方稱伊朗保留在適當時刻回應的合法權利，但同時會優先考慮在加沙和黎巴嫩建立永久停火。

美國總統拜登前日指以軍僅攻擊軍事目標，希望這是以軍對伊朗行動的「結束」。

（路透社/華盛頓郵報/中央社）

（以色列-哈馬斯戰爭）