日本內望：「石破時代」來臨了嗎？ ／文：張望

10月17日，日本時事通信社公布了一條令人震驚的民調數據：首相石破茂的最新內閣支持率只有28%，創2000年代以來新任首相內閣支持紀錄之新低。月初，當石破茂剛剛上台之際，不少分析家認為「石破時代」即將來臨，並從內政和外交方面分析新政府對日本內政和中日關係的影響。然而，這類倉卒的研判是否恰當？

內政言行不一 外交得罪中美

石破茂內閣支持的急速下跌或者是有某種前兆的。在內政上，過去兩週的石破茂給日本選民的印象是他開始言行不一，有臨陣變節的嫌疑，未能兌現總裁選舉時的承諾，例如石破聲稱自民黨不應急於解散衆議院，但上任後就在幕僚敦促下火速決定在10月9日解散國會，實施大選；又例如石破早前曾強調女性議員參與政府決策的重要性，但打開石破內閣名單一看，女性閣僚只有4人。

據稱，作為在黨內長期被邊緣化的反對派，由於長期不在政權中樞執政，石破把選舉策略交給富有黨內協調經驗的自民黨幹事長森山裕，這使許多具體政策方針都需做出務實妥協。然而，這類務實妥協卻給石破帶來意想不到負面影響。如今內閣支持率暴跌，自民黨能否贏得10月底的衆議院大選，已成疑問。

在外交上，石破茂給出的信號同樣混亂，恐怕同時得罪了中美兩國。石破談到要建立「亞洲版北約」，令北京懷疑石破意圖建立地區軍事聯盟圍堵中國；同時，石破又稱要加強日美同盟中日本的地位，強調日美的對等性。在9月底寫給美國保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的一篇文章中，石破茂提到要通過強化日美同盟，使日本成為與英美同盟並駕齊驅的平等國家。石破還聲稱要修改非對稱的日美防務關係，修訂《日美安保條約》和《日美地位協定》，甚至提到允許自衛隊駐紮關島。這些主張令美方對石破的真實意圖甚感困惑。難怪包括美國哥倫比亞大學著名日本問題專家Gerald Curtis教授等三位日本通在10月初接受《日本經濟新聞》採訪時明言：石破茂政權恐怕重蹈2010年鳩山由紀夫民主黨政權的覆轍，是一個富有理想主義色彩的短命政權。

石破目前面對的政局困境，酷似2001年上台的小泉純一郎。當時小泉在黨內政治（intraparty politics）處於弱勢，被佔大多數的橋本派（超過100多人）遏制。然而，不按牌理出牌且性格倔強的小泉兵行險招，對選民反覆強調自己才是那個能把舊自民黨徹底破壞改造的首相，並把反對他的自民黨員定位為「抵抗勢力」，派出「刺客」空降到各個選區參選，打擊不聽話的造反黨員，頓時令首相內閣支持率大升至接近八成，反而為自民黨贏得了2005年的衆議院大選。如今的石破，是否又有當年小泉式的狠勁和魄力呢？

使用「時代」來形容一位日本首相的執政，其首要條件起碼是：他是一個有能力實現長期執政的領袖。安倍晉三從2012執政至2020年，執政長達八年，選舉連戰連勝，其間還提出極具象徵意義的「安倍經濟學」，並實現了作為安倍個人理想的安保立法，可以稱之為一個時代。但如今石破茂才剛剛執政，面對着2024年衆議院和2025年參議院選舉兩場考驗，成敗未知。在石破未能穩定自身政局之前大談石破時代的到來，未免言之過早。

張望

日本早稻田大學國際教養學部准教授