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貝索斯介入《華郵》棄撐賀掀反彈

【明報專訊】傳統上支持民主黨的美國自由派大報《華盛頓郵報》前日（25日）宣布今後不再公開支持任何總統候選人，稱要回歸「本源」，是1988年以來首次。知情人士透露，社評版員工原已寫好支持民主黨總統候選人賀錦麗草稿，但《華郵》老闆、網購巨擘亞馬遜創辦人貝索斯決定不刊登。此舉惹來現任及前任員工批評，斥此舉「懦弱」、犧牲民主。

「不再公開支持總統候選人」

《華郵》行政總裁劉易斯（William Lewis）前日透過專欄發表文章，指出《華郵》要「回歸不公開支持總統候選人的本源」，提到1960年大選時該報也沒有支持尼克遜或約翰甘迺迪，強調作為首都華盛頓的獨立報章，避免正式支持會更明智，且可視為支持讀者自行判斷投票對象。

《華郵》工會對決定「深感憂慮」，稱編委會的角色是就影響美國社會和文化的新聞分享意見，並公開支持候選人來協助引導讀者，且報社此舉也令人擔心「管理層干預編輯部工作」，並稱已有讀者因此取消訂閱。

貝索斯拒絕旗下報章公開支持總統候選人，引起《華郵》新舊職員不滿，據報觀點版特約編輯卡根辭職抗議，前執行總編輯巴龍批評該決定「懦弱、犧性民主」，並質疑共和黨總統候選人特朗普會視之為可對貝索斯「進一步脅迫的邀請」。

《洛杉磯時報》日前也受華裔老闆黃馨祥阻止，未有支持賀錦麗。黃的女兒在社交平台暗示，這與拜登-賀錦麗政府對以色列及加沙戰爭政策有關，並非支持特朗普，但拒絕支持容許向兒童開戰候選人。

此外，《紐約時報》及路透社前日引述知情人士報道，中國黑客入侵美國電信巨擘Verizon的系統，鎖定特朗普和其副手萬斯，以及賀錦麗競選團隊的手機為攻擊目標。《紐時》稱，調查人員已在釐清是否有特朗普和萬斯的通聯紀錄被竊取。中國駐美大使館發言人表示，不了解具體情况，稱中國堅決反對和打擊一切形式的網絡攻擊及網絡盜竊，強調總統選舉是美國內政，中方無意也不會干涉。

（金融時報/衛報/路透社）

（2024美國大選 倒數9天）

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