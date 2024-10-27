伊朗不願開戰 還擊視乎受襲程度

4名伊朗匿名官員（包括兩名革命衛隊成員）接受《紐約時報》電話訪問時表示，伊朗軍方近期在全面戒備以軍報復攻擊，加強防衛軍事和核設施地點，哈梅內伊又下令軍方準備多個軍事方案，以回應以色列的攻勢，而伊朗報復程度完全視乎以方的嚴重程度。上述官員提到，倘若以色列襲擊石油和能源基建、核設施或暗殺高官，伊朗肯定會作出回應，包括考慮發射多達1000枚彈道導彈，號召區內「抵抗軸心」成員加強攻擊，以及干擾全球能源供應和波斯灣或霍爾木茲海峽的航運；倘若以軍襲擊造成嚴重破壞和傷亡，伊朗也會報復；惟如果以軍只是對軍事基地、導彈和無人機儲存倉庫作出有限度攻擊，伊朗或許不會有所回應。

自以色列-哈馬斯戰爭爆發以來，伊朗與以色列關係更趨緊張，各自兩度向對方本土出動導彈或無人機等施襲。惟今年4月，德黑蘭曾在以軍施襲後不作軍事回應，昨天也淡化受襲影響，強調截擊許多進犯的導彈。然而強硬派譴責以方踰越底線，催逼政府迅作回應，使領導層備受壓力。

長期衝突不利撤制裁談判

伊朗政治分析家伊馬尼表示，伊朗確實不渴望與以色列爆發大戰，一來現階段不認為有存亡威脅，二來認為長期衝突將是破壞性，拖累政府與歐美談判爭取美國撤銷制裁、重振國家經濟的計劃。

（紐約時報/衛報）