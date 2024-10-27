伊朗不願開戰 還擊視乎受襲程度

【明報專訊】伊朗政府多次公開表示不想開戰，《紐約時報》上周四（24日）報道，伊朗官員透露最高領袖哈梅內伊指示報復的軍事行動將視乎襲擊的嚴重程度。
4名伊朗匿名官員（包括兩名革命衛隊成員）接受《紐約時報》電話訪問時表示，伊朗軍方近期在全面戒備以軍報復攻擊，加強防衛軍事和核設施地點，哈梅內伊又下令軍方準備多個軍事方案，以回應以色列的攻勢，而伊朗報復程度完全視乎以方的嚴重程度。上述官員提到，倘若以色列襲擊石油和能源基建、核設施或暗殺高官，伊朗肯定會作出回應，包括考慮發射多達1000枚彈道導彈，號召區內「抵抗軸心」成員加強攻擊，以及干擾全球能源供應和波斯灣或霍爾木茲海峽的航運；倘若以軍襲擊造成嚴重破壞和傷亡，伊朗也會報復；惟如果以軍只是對軍事基地、導彈和無人機儲存倉庫作出有限度攻擊，伊朗或許不會有所回應。
自以色列-哈馬斯戰爭爆發以來，伊朗與以色列關係更趨緊張，各自兩度向對方本土出動導彈或無人機等施襲。惟今年4月，德黑蘭曾在以軍施襲後不作軍事回應，昨天也淡化受襲影響，強調截擊許多進犯的導彈。然而強硬派譴責以方踰越底線，催逼政府迅作回應，使領導層備受壓力。
長期衝突不利撤制裁談判
伊朗政治分析家伊馬尼表示，伊朗確實不渴望與以色列爆發大戰，一來現階段不認為有存亡威脅，二來認為長期衝突將是破壞性，拖累政府與歐美談判爭取美國撤銷制裁、重振國家經濟的計劃。