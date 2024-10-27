以二度「報復」 首認攻擊伊朗本土 炸軍事地點避能源設施 伊朗軍方稱破壞「有限」

【明報專訊】以色列昨日（26日）凌晨正式對伊朗採取軍事報復行動，在3個小時之間出動過百架戰鬥機和無人機，分三波空襲伊朗首都德黑蘭所屬省份和西南部兩省共約廿處軍事地點，包括彈道導彈生產廠房、地對空導彈基地和防空系統，但不涉及能源設施。這是以軍歷來第二度向伊朗本土施襲，報復伊朗對以國本土的攻擊，但對比上次迴避認責，今次以軍發言人首度公開承認向伊朗境內發動攻擊。伊朗軍方和傳媒聲稱破壞「有限」，其後確認最少4死。白宮表明支持以方行動，但敦促以伊雙方停止「戰鬥循環」。
在以色列升級針對黎巴嫩真主黨的軍事行動後，伊朗本月1日第二度向以色列本土施襲還擊，發射約200枚導彈。以色列矢言報復，美國以至國際社會一直關切其反擊程度，擔心地區大戰一觸即發。
事隔超過3周，以色列終於出手。德黑蘭在當地時間昨天凌晨2時15分左右開始傳出爆炸報告，不久以軍發言人證實該國已全面調動國防和攻擊能力，對伊朗戰略軍事地點發動精準攻擊，他表明以方有「權利和責任」去回應「伊朗政權持續數月的攻擊」。
德黑蘭頻傳爆炸聲 以出動逾百軍機
以軍這場空襲分三波進行。第一波集中攻擊伊朗防空系統，第二、第三波集中攻擊導彈、無人機基地和武器生產地點。綜合外媒報道，以軍在第一波攻擊期間同步空襲敘利亞和伊拉克的防空系統，藉此先發制人遏止伊朗盟友參與反擊。有德黑蘭居民向美媒透露，市內多處傳出許多爆炸聲，並有戰機掠空。
到清晨6時，以軍宣布已在清晨5時左右完成攻勢，合共出動過百架軍機，包括戰鬥機、加油機和偵察機，攻擊約20處軍事目標，全數完成任務安然返國。
伊朗軍方其後確認，德黑蘭省和位於東南部的胡齊斯坦省和伊拉姆省的軍事基地受襲，造成「有限度破壞」，累計至少4名士兵喪生。伊朗傳媒有報道爆炸和受襲，但市面未有恐慌，親革命衛隊的半官方塔斯尼姆通訊社表示，伊朗會對襲擊作出「對等回應」。
有以色列匿名官員向國內外傳媒表示，這次行動有避開石油、天然氣產地等能源基建設施。美國網媒Axios則引述以、美官方消息人士報道，以軍展開行動通過荷蘭外相等數個第三方渠道告知伊朗「將攻擊什麼和不會攻擊什麼」。以色列警告伊朗不要回應，否則會加碼反擊，尤其是如果有以方平民傷亡。
美強調無參與 促以伊結束戰鬥循環
白宮昨日警告伊朗要對反擊承擔後果，但強調美方無參與攻擊，以伊兩國應結束「戰鬥循環」。美防長奧斯汀上周五跟以方通話時重申對以安全承諾。拜登及其國安官員近周致力游說以方報復應是「具針對性、（與伊方攻擊程度）對稱、平民傷亡風險低」，到10月中旬獲內塔尼亞胡政府保證不會攻擊核子和石油設施。
觀察家認為，以色列首度承認向伊朗本土施襲，標誌以、伊長期敵對關係進入更危險的新階段。以色列昔日在伊朗進行暗殺或破壞等活動並非新鮮事，但以方從未對此公開認責，包括今年4月第一次報復伊朗攻擊本土。
（路透社/以色列時報/華盛頓郵報/紐約時報）