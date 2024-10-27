以二度「報復」 首認攻擊伊朗本土 炸軍事地點避能源設施 伊朗軍方稱破壞「有限」

在以色列升級針對黎巴嫩真主黨的軍事行動後，伊朗本月1日第二度向以色列本土施襲還擊，發射約200枚導彈。以色列矢言報復，美國以至國際社會一直關切其反擊程度，擔心地區大戰一觸即發。

事隔超過3周，以色列終於出手。德黑蘭在當地時間昨天凌晨2時15分左右開始傳出爆炸報告，不久以軍發言人證實該國已全面調動國防和攻擊能力，對伊朗戰略軍事地點發動精準攻擊，他表明以方有「權利和責任」去回應「伊朗政權持續數月的攻擊」。

德黑蘭頻傳爆炸聲 以出動逾百軍機

以軍這場空襲分三波進行。第一波集中攻擊伊朗防空系統，第二、第三波集中攻擊導彈、無人機基地和武器生產地點。綜合外媒報道，以軍在第一波攻擊期間同步空襲敘利亞和伊拉克的防空系統，藉此先發制人遏止伊朗盟友參與反擊。有德黑蘭居民向美媒透露，市內多處傳出許多爆炸聲，並有戰機掠空。

到清晨6時，以軍宣布已在清晨5時左右完成攻勢，合共出動過百架軍機，包括戰鬥機、加油機和偵察機，攻擊約20處軍事目標，全數完成任務安然返國。

伊朗軍方其後確認，德黑蘭省和位於東南部的胡齊斯坦省和伊拉姆省的軍事基地受襲，造成「有限度破壞」，累計至少4名士兵喪生。伊朗傳媒有報道爆炸和受襲，但市面未有恐慌，親革命衛隊的半官方塔斯尼姆通訊社表示，伊朗會對襲擊作出「對等回應」。

有以色列匿名官員向國內外傳媒表示，這次行動有避開石油、天然氣產地等能源基建設施。美國網媒Axios則引述以、美官方消息人士報道，以軍展開行動通過荷蘭外相等數個第三方渠道告知伊朗「將攻擊什麼和不會攻擊什麼」。以色列警告伊朗不要回應，否則會加碼反擊，尤其是如果有以方平民傷亡。

美強調無參與 促以伊結束戰鬥循環

白宮昨日警告伊朗要對反擊承擔後果，但強調美方無參與攻擊，以伊兩國應結束「戰鬥循環」。美防長奧斯汀上周五跟以方通話時重申對以安全承諾。拜登及其國安官員近周致力游說以方報復應是「具針對性、（與伊方攻擊程度）對稱、平民傷亡風險低」，到10月中旬獲內塔尼亞胡政府保證不會攻擊核子和石油設施。

觀察家認為，以色列首度承認向伊朗本土施襲，標誌以、伊長期敵對關係進入更危險的新階段。以色列昔日在伊朗進行暗殺或破壞等活動並非新鮮事，但以方從未對此公開認責，包括今年4月第一次報復伊朗攻擊本土。

（路透社/以色列時報/華盛頓郵報/紐約時報）