自民黨弱勢迎日大選 回扣門議員多陷苦戰

《朝日新聞》上周一民調顯示，自民黨獲得議席將從選前的247席大減50席，即自2009年以來首次未能單獨過半，公明黨從目前32席跌至不足30席，兩黨合計料未達全院465席過半的233席門檻。《朝日》民調顯示，最大在野黨立憲民主黨的議席將從98急升至140，但遠未過半。最少20%選民仍未決定投票意向，故最終結果仍存變數。

安倍派告急恐50人敗選

自民黨內部分派閥的議員未如實申報政治資金，引發「回扣門」爭議。《產經新聞》民調指，涉案最深的前「安倍派」成員中，可能有多達50人輸掉選戰——「非公認」的12名候選人中有11人來自原安倍派，像前黨政調會長萩生田光一選情告急。另有34名涉事候選人雖獲自民黨「公認」，但不被列入比例代表名單，大部分受影響者均屬原安倍派。

在野黨於選前數日揭發自民黨疑暗中向每名「非公認」候選人提供2000萬日圓（約102萬港元）競選資金，自民黨解釋相關款項是向黨分部發放用於在大選期間「增強黨勢」，並不會用於「非公認」候選人。萩生田直言自民黨此舉「雖是好心，但造成了困擾」，其所屬分部已退還該筆2000萬日圓。日媒估計「非公認」國會議員如當選，將獲自民黨重新追認。

石破內閣選情不樂觀

多名本月初剛上任的石破內閣成員選情也不樂觀，包括法務相牧原秀樹、國家公安委員長坂井學、復興相伊藤忠彥和農林水產相小里泰弘。分析指，即使自民黨選後維持執政，內閣人事佈局或須調整。石破及自民黨把選舉目標定為執政聯盟議席過半，該黨人士坦言，如無法達標，石破或會被究責。自民黨幹事長森山裕已提出擴大執政聯盟框架保政權，惟日本維新會和國民民主黨已拒絕。

石破已協調自民黨集中資源，爭取選情激烈的40個「重點區」議席，並放棄支持度落後10個百分點或以上選區。他昨留在東京最後拉票，強調「能負責任堅守日本獨立與和平的只有自、公兩黨聯合政權」。他上周二在愛知縣岡崎市演說，形容包括野田佳彥曾任首相的民主黨政府時代（2009年至2012年）「宛如噩夢」，稱那段時間「日美關係瀕臨破裂，我們不能再選出連311大地震都無法應對的政府」。

現為立憲民主黨黨魁的野田佳彥昨到訪早前受地震和暴雨影響的石川縣輪島市，承諾如立民黨執政，將於一個月內制定重建補充預算。

（中央社/共同社/產經新聞/NHK）