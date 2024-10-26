特朗普女婿涉當沙特代理人 民主黨人促查

路透社本月4日引述消息人士報道，庫什納離開特朗普政府後，在數個場合跟沙特實際掌權者、王儲穆罕默德討論美國與沙特之間涉及以色列的外交談判。庫什納在特朗普政府曾任職白宮高級顧問。

疑影響美外交政策 有利益衝突

民主黨籍的參議院財政委員會主席懷登（Ron Wyden）及眾議員拉斯金（Jamie Raskin）就路透社月初的報道去信司法部長加蘭，指庫什納似乎透過擔任沙特政府的政治顧問並接受他們的資金，來影響美國的外交政策。他們稱，考慮到庫什納跟特朗普的密切關係加上潛在政治干預，須任命特別檢察官調查。

美國《外國代理人登記法》（FARA）要求代表外國利益從事政治活動代理人必須向司法部登記。

國會調查人員指，沙特曾向私募股權基金Affinity Partners投資20億美元（約156億港元）。Affinity Partners是庫什納2021年離開政府後成立。懷登及拉斯金指有充分理由相信，沙特向Affinity尋求投資建議只是掩飾，實際上是為了將資金直接給庫什納及其妻伊萬卡。

該基金的法務總監米策勒批評懷登及拉斯金的指控毫無根據，要求設立特別檢察官是試圖將已被武器化的司法部進一步變成政治操作。庫什納否認有利益衝突。

沙特與特朗普的關係特別密切。2017年，特朗普作為總統的首次外訪選擇了利雅得，並由庫什納陪同。國際預防危機組織（ICG）中東及北非事務高級顧問埃斯凡迪亞里（Dina Esfandiary）認為，沙特較傾向特朗普勝出總統大選，指他表面上會更支持沙特，並對沙特少作批評，但沙特亦憂慮特朗普可能有意想不到的舉動。法新社指穆罕默德清楚這名讓人摸不透的共和黨候選人所帶來風險。

（路透社/法新社）