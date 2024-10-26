內華達鋰礦准開採營運 美電動車「競華」新籌碼

車用電池必須 擬2028投產

內華達州Rhyolite Ridge鋰礦位於拉斯維加斯以北約362公里，在獲政府批准後，預計明年展開工程，2028年投產，預計年產量將足以生產37萬輛電動車，令它成為美國三大鋰礦之一。除了鋰，這個礦場同時會開採另一種製造業十分常用的化學物硼（Boron）。Ioneer預計整個開發礦場工程耗逾12億美元（約93.6億港元），為協助開發，能源部將借出7億美元（約54.6億港元）。福特、日本豐田和Panasonic的合資公司均同意購買該礦場的鋰。

聯邦政府周四發出新指引，讓開採商申請稅務寬減，分析家稱這些措施是華府致力發展本土鋰礦開採和提煉業以支援電動車行業。Ioneer營運總監羅韋說，新礦場將有助美國消費者減少依賴中國公司。

瀕危物種受威脅 環團入稟阻止

開採鋰要用到大量水、能源和有毒化學物如硫酸。相比起中國電動車開發，西方電動車生產商受制於監管標準較嚴、法律挑戰和高昂成本等，因此備受掣肘。Rhyolite Ridge鋰礦申請營運超過6年，原因就是開採可能影響全球只有當地生長、2022年被列為瀕危物種的蒂姆蕎麥（Tiehm's buckwheat）的存亡，惹起地方政府和環保團體質疑。內政部署理副部長丹尼爾－戴維斯表示，礦場的設計已更新，亦會有一系列保育措施。內政部轄下的土地管理局周四發出該鋰礦的批核決定，稱開發計劃會「包括對地方生態系統作大力保護」。不過，反對當地採礦的「生物多樣性中心」周四表示計劃入稟控告聯邦政府，以阻止計劃進行。

（金融時報/路透社/法新社）