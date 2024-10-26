以軍被指蓄意襲黎南記者住所3死

親伊朗電視台Al Mayadeen稱，以軍凌晨空襲黎南城鎮哈斯巴亞（Hasbaya）的記者住處，造成該台攝影師納賈爾（Ghassan Najjar）及廣播工程師里達（Mohammad Reda）死亡。另一間由真主黨營運的電視台Al-Manar表示，該台攝影師卡西姆（Wissam Qassem ）在空襲中喪生。路透社引述現場有記者稱，遇害記者睡覺的平房遭直接擊中。

Al Mayadeen總監吉多（Ghassan bin Jiddo）說：「佔領軍（以軍）打擊記者住處是蓄意的……我們要佔領軍為這戰爭罪行負全責。」這次空襲前24小時，以軍攻擊該台在貝魯特市郊已空置的一間辦公室，黎巴嫩衛生部稱造成1死5傷。

以稱半島電視台與哈馬斯合作

美國非牟利組織保護記者委員會稱，自以哈戰事爆發以來，已有最少128名記者及傳媒工作者在加沙、西岸、以色列及黎巴嫩被殺。

另一方面，以軍周三公開一批聲稱在加沙檢獲的文件，顯示有6名半島電視台記者是哈馬斯及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）的成員後，到周四再公開更多文件，表示文件反映半島電視台跟哈馬斯有密切合作。例如有文件顯示哈馬斯建議半島電視台別批評他們，及雙方協調隱瞞發射火箭彈失敗事件。半島電視台周三否認以軍聲稱有記者是巴勒斯坦恐怖組織成員的指控，稱指控是基於捏造的證據，並配合以色列對半島電視台長久以來的敵意。

（法新社/路透社/以色列時報）