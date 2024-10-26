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WSJ：普京馬斯克定期聯絡 促星鏈勿供台

【明報專訊】美國《華爾街日報》（WSJ）周四（24日）報道，美國富商馬斯克自2022年底開始，就跟俄羅斯總統普京定期聯絡，其中普京曾要求馬斯克別向台灣提供星鏈衛星網絡服務。報道指普京作為美國主要敵對勢力之一，馬斯克與對方的接觸引起現屆政府中一些人對國家安全的憂慮。

現任及前美國官員、歐洲及俄羅斯官員向《華爾街日報》確認，馬斯克和普京談論的內容涉及個人話題、商業和地緣政治緊張局勢。馬斯克2022年10月公開承認僅與普京有一次對話，兩人在2021年4月討論太空議題。惟報道指馬斯克從2022年到今年跟普京以至跟俄國官員有更多對話。

俄軍侵烏後馬斯克最初讓烏軍使用星鏈系統，後來阻止用於進攻行動；報道指其舉動恰逢克里姆林宮的公開和私下施壓。消息人士指在2022年晚些時候，馬斯克與俄方高層定期對話，克宮對馬斯克業務施壓。同年10月他在社交網站X要求追隨者就他提出的和平解決俄烏戰爭方案投票，而該方案某些方面反映了當時克里姆林宮向烏克蘭提出的提議。消息人士指此後馬斯克和普京一直保持聯繫。

馬斯克沒回應 克宮否認

馬斯克與美軍方和情報機構有深厚業務聯繫，馬斯克亦有權存取某些機密資訊。消息人士稱美國政府陷於兩難，因華府很依賴馬斯克旗下企業的技術，縱然不喜歡他與普京接觸，卻未就對方可能造成的安全漏洞發出警報。馬斯克沒回應事件，克宮發言人佩斯科夫則指，普京與馬斯克唯一的對話，是他們曾在電話討論太空及當前和未來的技術，除此之外普京及其他克宮官員都沒與馬斯克定期對話。

另外，《華爾街日報》周四引述消息人士報道，也門胡塞武裝為支持哈馬斯而在去年底開始攻擊紅海的西方船舶，今年早些時候俄羅斯更開始向胡塞武裝提供衛星數據，助其用導彈及無人機施襲。

（華爾街日報）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕2024美國總統大選 伊朗革命衛隊 胡塞武裝 馬斯克 普京 俄軍侵烏 俄羅斯 美國

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