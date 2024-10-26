烏軍情報指朝兵現俄境戰區 普京未否認獲援 強調俄朝條約有相互協防條文

【明報專訊】烏克蘭軍事情報部門周四（24日）稱，在俄羅斯受訓的首批朝鮮士兵已被派往目前受到烏軍反侵的俄羅斯西部庫爾斯克州。西方情報顯示俄方正調派最少1500名朝兵參與侵烏戰事，最快明天（27日）投入戰鬥。俄羅斯總統普京周四未否認有朝兵在俄境，甚至點名提到俄朝數月前簽訂的全面戰略伙伴條約擁有相互協防的條款，強調如何執行該條約是兩國「自己的事」。美國周三表明如朝兵在烏參與戰鬥，將成為合法軍事目標。韓國總統尹錫悅表示韓方將重新審視對烏供武的立場。
烏克蘭國防部情報總局（GUR）周四發聲明稱，首批在俄羅斯遠東地區受訓的朝鮮軍人已被派遣到俄烏戰鬥區域，烏軍周三在庫爾斯克州目擊到他們的身影。GUR指目前有1.2萬名朝鮮軍人身處俄羅斯，包括500名軍官和3名將領，分別在5處軍事基地受訓，過程由俄副防長葉夫庫羅夫監督。美國官員確認收到烏方相關報告，正核實信息。
荷防相：俄調撥最少1500朝兵 試探國際反應
荷蘭防相布雷克爾曼斯昨引述情報指，俄方正調遣最少1500名朝兵參戰，預期以朝軍特種部隊為主，大多會部署在庫州，俄方以此測試國際反應。烏克蘭總統澤連斯基則稱，情報評估首批援俄朝兵最快明天至後天被部署至戰區。
普京周四在金磚國家峰會結束後的記者會上，被問到有衛星影像拍到貌似朝鮮軍人在俄境活動，他未正面回應，只稱如有影像就是「反映一些事情」。普京隨後主動提到今年6月簽署的《俄朝全面戰略伙伴關係條約》（下簡稱俄朝條約）有規定俄朝可相互協防的第四條條文，指莫斯科「從未質疑朝鮮領導層會嚴肅看待跟俄方的合作」，俄方「與朝鮮友人互相配合」，惟「如何執行（俄朝條約）框架內容是我們自己的事」。普京昨向俄國營電視台重申，調派朝兵與否「全憑俄方作出主權決定」。
《俄朝條約》第4條列明，締約任何一方「受到一個或多個國家武裝攻擊，構成戰爭狀態，另一方須即時用盡一切方法，提供軍事及其他支援」。西方傳媒報道，條款的限制包括須符合俄朝各自法律，且協議訂明並不針對第三國。俄國家杜馬（下議院）在普京發言前數小時一致通過該條約，預計下月6日交聯邦委員會（上議院）批准。
白宮國安會發言人柯比周三表示，如有朝兵在烏作戰，會成為合法軍事目標；眾議院情報委員會主席特納則呼籲美方應考慮對援俄侵烏朝兵採取「直接軍事行動」。
韓擬重新審視對烏供武立場
韓國此前也指控朝鮮派兵援俄侵烏，總統尹錫悅周四會見來訪的波蘭總統杜達時，批評朝方做法是「對韓（朝鮮）半島和歐洲以至全球安全的挑釁」，韓方將重新審視對烏供應武器的立場。防長金龍顯強調不會「坐視不理」，他下周將訪美參與美韓安保會議，韓聯社指磋商議題料包括評估朝鮮派兵援俄等。韓國國情院第一次長洪長元下周將率團訪歐，向北約和歐盟介紹朝兵援俄情况。