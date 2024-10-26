烏軍情報指朝兵現俄境戰區 普京未否認獲援 強調俄朝條約有相互協防條文

烏克蘭國防部情報總局（GUR）周四發聲明稱，首批在俄羅斯遠東地區受訓的朝鮮軍人已被派遣到俄烏戰鬥區域，烏軍周三在庫爾斯克州目擊到他們的身影。GUR指目前有1.2萬名朝鮮軍人身處俄羅斯，包括500名軍官和3名將領，分別在5處軍事基地受訓，過程由俄副防長葉夫庫羅夫監督。美國官員確認收到烏方相關報告，正核實信息。

荷防相：俄調撥最少1500朝兵 試探國際反應

荷蘭防相布雷克爾曼斯昨引述情報指，俄方正調遣最少1500名朝兵參戰，預期以朝軍特種部隊為主，大多會部署在庫州，俄方以此測試國際反應。烏克蘭總統澤連斯基則稱，情報評估首批援俄朝兵最快明天至後天被部署至戰區。

普京周四在金磚國家峰會結束後的記者會上，被問到有衛星影像拍到貌似朝鮮軍人在俄境活動，他未正面回應，只稱如有影像就是「反映一些事情」。普京隨後主動提到今年6月簽署的《俄朝全面戰略伙伴關係條約》（下簡稱俄朝條約）有規定俄朝可相互協防的第四條條文，指莫斯科「從未質疑朝鮮領導層會嚴肅看待跟俄方的合作」，俄方「與朝鮮友人互相配合」，惟「如何執行（俄朝條約）框架內容是我們自己的事」。普京昨向俄國營電視台重申，調派朝兵與否「全憑俄方作出主權決定」。

《俄朝條約》第4條列明，締約任何一方「受到一個或多個國家武裝攻擊，構成戰爭狀態，另一方須即時用盡一切方法，提供軍事及其他支援」。西方傳媒報道，條款的限制包括須符合俄朝各自法律，且協議訂明並不針對第三國。俄國家杜馬（下議院）在普京發言前數小時一致通過該條約，預計下月6日交聯邦委員會（上議院）批准。

白宮國安會發言人柯比周三表示，如有朝兵在烏作戰，會成為合法軍事目標；眾議院情報委員會主席特納則呼籲美方應考慮對援俄侵烏朝兵採取「直接軍事行動」。

韓擬重新審視對烏供武立場

韓國此前也指控朝鮮派兵援俄侵烏，總統尹錫悅周四會見來訪的波蘭總統杜達時，批評朝方做法是「對韓（朝鮮）半島和歐洲以至全球安全的挑釁」，韓方將重新審視對烏供應武器的立場。防長金龍顯強調不會「坐視不理」，他下周將訪美參與美韓安保會議，韓聯社指磋商議題料包括評估朝鮮派兵援俄等。韓國國情院第一次長洪長元下周將率團訪歐，向北約和歐盟介紹朝兵援俄情况。

（路透社/法新社/中央社）

（俄軍侵烏）