憂民主黨人強力監管 科技界現倒戈撐特潮

「矽谷創投教父」提拔萬斯

身為加州出身的政客，賀錦麗本身對矽谷科企肯定不會陌生，但在她競逐總統之際，卻面臨愈來愈多科技巨頭倒向特朗普的局面。矽谷政治傾向的變化，可追溯至2016年大選——曾與馬斯克等人共同創辦Paypal、後來資助朱克伯格建立facebook的「矽谷創投教父」提爾（Peter Thiel）是唯一向特朗普作出巨額政治捐款的美國科技大亨，甚至公開為其站台，結果在特朗普當選後，提爾隨即打入其圈子獲得政治影響力。

在今屆大選，提爾繼續維持幕後的影響力。副總統候選人萬斯在寫出《絕望者之歌》一炮而紅後，2017年受聘於提爾建立的全球投資公司，並獲其政治栽培。萬斯2022年角逐俄亥俄聯邦參議員時，得到提爾捐款1500萬美元給其陣營，得以先在共和黨初選脫穎而出，繼而在中期選舉當選。到今屆大選，提爾儘管提早表示無意作出捐款，但據《華盛頓郵報》報道，他與另外幾位科技精英David Sacks、大數據分析公司Palantir（提爾另一共同創立的科企）顧問Jacob Helberg等極力游說特朗普，有份促成萬斯獲特朗普揀選為副手。這批科技界中人正是如今特朗普陣營醞釀就人工智能等高科技建立「新曼哈頓計劃」推手。

拜登打擊加密幣管控AI惹怒金主

對比之下，拜登任內頗受民主黨進步派影響的科技政策，例如打擊加密貨幣、管控人工智能和妨礙企業併購（科企創辦人套現的重要途徑），則觸怒不少矽谷科企或創業投資巨頭，令倒向特朗普的科技界金主愈來愈多。推動分拆大型科企的美國聯邦貿易委員會（FTC）主席莉娜‧汗（Lina Khan）也引起不少反彈，就連「親賀」科技界重要人物也呼籲賀錦麗如入主白宮，不應讓莉娜‧汗連任。

如今備受矚目的馬斯克，反而只是後來者，卻也顯得特別積極，甚至游走法律邊緣，宣布在大選前間接「派錢」，變相以銀彈力撐特朗普。特朗普也投桃報李，聲言重返白宮後會讓馬斯克擔任正式或非正式職位，協助聯邦政府「瘦身」來削減不必要開支和管制——這思路顯然也跟上述「新曼哈頓計劃」構思方向一致。

這不代表矽谷無人支持民主黨，只是政治天秤已有改變，並對選戰形勢以至美國政壇造成深遠影響。《華郵》周日最新報道，便指賀錦麗的內部圈子正積極接觸眾多科技界金主，希望重新爭取他們的支持。例如7月公開支持特朗普的傳統民主黨金主霍羅維茨（Ben Horowitz）本月較早前宣布他與妻子會向支持賀錦麗的組織捐獻「巨額」資金。惟賀錦麗難免要面對跟拜登一樣的難題，即如何擺平要求加強管制科技巨頭的黨內進步派，後者已開始關切賀錦麗跟大型科企聯繫。

（2024美國大選 中美角力篇之四）