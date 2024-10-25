憂民主黨人強力監管 科技界現倒戈撐特潮

【明報專訊】無論是特朗普還是賀錦麗入主白宮，中美以科技戰為其一主軸的戰略競爭大方向恐怕都不會改變。然而，美國政府會在高科技議題上的政策細節，則可能受到總統取向所影響。今屆大選其一值得留意的新趨勢，在於不少科技巨富倒向特朗普，一反自由派當道的矽谷向來較支持民主黨的傳統，如今公開力撐特朗普的馬斯克只是其一例子。分析認為，這趨勢某程度反映美國科企難以忍受拜登任內對科企愈見嚴厲的監管措施。面對選戰困境，賀錦麗陣營被指頻密接觸科技界高層，盼挽回支持。
「矽谷創投教父」提拔萬斯
身為加州出身的政客，賀錦麗本身對矽谷科企肯定不會陌生，但在她競逐總統之際，卻面臨愈來愈多科技巨頭倒向特朗普的局面。矽谷政治傾向的變化，可追溯至2016年大選——曾與馬斯克等人共同創辦Paypal、後來資助朱克伯格建立facebook的「矽谷創投教父」提爾（Peter Thiel）是唯一向特朗普作出巨額政治捐款的美國科技大亨，甚至公開為其站台，結果在特朗普當選後，提爾隨即打入其圈子獲得政治影響力。
在今屆大選，提爾繼續維持幕後的影響力。副總統候選人萬斯在寫出《絕望者之歌》一炮而紅後，2017年受聘於提爾建立的全球投資公司，並獲其政治栽培。萬斯2022年角逐俄亥俄聯邦參議員時，得到提爾捐款1500萬美元給其陣營，得以先在共和黨初選脫穎而出，繼而在中期選舉當選。到今屆大選，提爾儘管提早表示無意作出捐款，但據《華盛頓郵報》報道，他與另外幾位科技精英David Sacks、大數據分析公司Palantir（提爾另一共同創立的科企）顧問Jacob Helberg等極力游說特朗普，有份促成萬斯獲特朗普揀選為副手。這批科技界中人正是如今特朗普陣營醞釀就人工智能等高科技建立「新曼哈頓計劃」推手。
拜登打擊加密幣管控AI惹怒金主
對比之下，拜登任內頗受民主黨進步派影響的科技政策，例如打擊加密貨幣、管控人工智能和妨礙企業併購（科企創辦人套現的重要途徑），則觸怒不少矽谷科企或創業投資巨頭，令倒向特朗普的科技界金主愈來愈多。推動分拆大型科企的美國聯邦貿易委員會（FTC）主席莉娜‧汗（Lina Khan）也引起不少反彈，就連「親賀」科技界重要人物也呼籲賀錦麗如入主白宮，不應讓莉娜‧汗連任。
如今備受矚目的馬斯克，反而只是後來者，卻也顯得特別積極，甚至游走法律邊緣，宣布在大選前間接「派錢」，變相以銀彈力撐特朗普。特朗普也投桃報李，聲言重返白宮後會讓馬斯克擔任正式或非正式職位，協助聯邦政府「瘦身」來削減不必要開支和管制——這思路顯然也跟上述「新曼哈頓計劃」構思方向一致。
這不代表矽谷無人支持民主黨，只是政治天秤已有改變，並對選戰形勢以至美國政壇造成深遠影響。《華郵》周日最新報道，便指賀錦麗的內部圈子正積極接觸眾多科技界金主，希望重新爭取他們的支持。例如7月公開支持特朗普的傳統民主黨金主霍羅維茨（Ben Horowitz）本月較早前宣布他與妻子會向支持賀錦麗的組織捐獻「巨額」資金。惟賀錦麗難免要面對跟拜登一樣的難題，即如何擺平要求加強管制科技巨頭的黨內進步派，後者已開始關切賀錦麗跟大型科企聯繫。
（2024美國大選 中美角力篇之四）
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