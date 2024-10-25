美國大選●中美角力篇｜中美科技戰過招 大選難改方向 賀錦麗勢延拜登政策思路 特朗普或推「新曼哈頓計劃」

明報記者

中國早在2015年已推出《中國製造2025》，尋求分階段轉型成為「製造強國」，到2020年「十四五」規劃，更點名把新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、新能源汽車、綠色環保等最少8種行業定性為「戰略新興產業」，並作為推動經濟發展的引擎。

更新基建投資半導體 重振美經濟基礎

美國也不例外，除了透過關稅戰等來限制中國科技發展，還尋求更新相關基建。其中拜登任內先後為《通脹削減法案》（IRA）、《基礎設施投資和就業法案》（IIJA）和《晶片和科學法案》（CHIPS and Science Act）立法，試圖透過對能源安全、氣候、交通和民生基建、半導體晶片的巨額投資，重振美國經濟基礎，並製造全新就業職位。

中國轉攻成熟製程晶片 盼搶佔市場

惟科技戰的具體發展依然複雜。以晶片為例，中國2014年由中央政府帶頭國企成立「國家集成電路產業投資基金」，至今共融資了約6868億元人民幣（約7073億港元），其中今年5月註冊的第三期資本為3440億元人民幣，佔總額約一半。惟北京在《中國製造2025》制訂的晶片自給自足率目標（到2020年達40%、到2025年達70%）在美方針對高端晶片和光刻機等的制裁和出口管制下難以達成。一名不願具名的美國業界人士早前向本報表示，中國2014年的晶片自給自足僅14%，至2022年僅上升3個百分點至17%。中國如今計劃轉攻成熟製程晶片，盼搶佔更多市場份額。然而，美國透過引入台積電赴美生產、重新扶助英特爾等國內巨擘的大計，能否重振本土晶片產能，同樣也有疑問。

下屆政府勢推更多決策 免被華趕上

展望未來，無論賀錦麗還是特朗普上台，下屆美國政府都會繼續推動更多支持科技界的決策，確保不會被中國迎頭趕上。

其中在特朗普陣營，由「親特」科技界鼓吹、「親特」智庫起草的「新曼哈頓計劃」，可能會是重點項目。據《華盛頓郵報》報道，在支持特朗普的科技界人士鼓吹下，被認為跟特朗普關係最親近的智庫「美國優先政策研究所」（AFPI）有份草擬一項料將影響深遠的總統行政命令文本，計劃啟動連串「曼哈頓計劃」式的措施，開發軍事科技之餘，還要即時評估「不必要和造成負累的管制」，並建立「由業界引領」的機構審核AI模型和確保系統不受海外敵手威脅。共和黨早前公開的政綱已表明會取消拜登任內的行政命令，斥其妨礙AI創新。

對比之下，賀錦麗似乎更有可能延續拜登任內以總統行政命令加強監管AI的方向，但在業界質疑聲下或會軟化，其曾任職司法部第三把交椅、現協助她競選的妹夫韋斯特便表示，賀錦麗會在AI政策尋求平衡。

路透社最新分析文章指出，倘若賀錦麗勝選，她在科技上的政策取向會更有針對性和跟盟友協調，但如果特朗普勝選，則更可能迅速而激烈地出手，也更有意願去懲罰拒絕配合的盟友。

特賀均推設基金投資科技供應鏈

特朗普和賀錦麗其一可能相似的重要政策，或是設立主權財富基金，用於投資科技、能源和供應鏈的關鍵環節，促進美國經濟安全以至國家安全的利益。今年9月，特朗普公開提出上台後要設立政府持有的投資基金，資助「偉大的國家努力」，將可投資發展應用理念最新的製造業樞紐、先進防衛能力和尖端醫藥研究。不久彭博社等報道，拜登政府同樣正在秘密研究設立主權基金，投資涉及國家安全等戰略領域的高門檻科技，儘管該方案未正式公布，賀錦麗也未將這點放入政綱，但外界相信她在重要政策上會跟拜登政府有一定的延續性。這構想受到像在克林頓時代任財長的薩默斯等部分前官員和專家質疑，但在民主、共和兩黨都有類似想法下，項目成事機會將大增。

（2024美國大選 中美角力篇之四）