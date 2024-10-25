FT：特朗普經濟議題民調首領先

《金融時報》與密歇根大學羅斯商學院每月一次的民調顯示，在處理經濟問題上44%已登記選民較信任特朗普，比賀錦麗的43%高1個百分點；被問及誰能讓選民的經濟情况變得更好時，有45%受訪者選擇特朗普，支持賀錦麗的則有37%，而就此問題認同特朗普的比率，亦較上月高5個百分點。羅斯商學院教授戈登（Erik Gordon）指，賀錦麗的經濟政策提案「引起的失望跟熱情一樣多」，又稱她如想勝選，必須在其他議題上取勝。

賀錦麗「藍牆三州」不樂觀

民主黨對賀錦麗的選情愈見擔心。她的競選團隊及民主黨顧問本周向傳媒透露，賀錦麗在「藍牆」威斯康星、密歇根與賓夕法尼亞3個游離州的民調不樂觀。全國廣播公司（NBC）周二引述消息人士指，團隊關注賀錦麗或在密歇根及威斯康星州落敗。《華爾街日報》周三則引述民主黨人指，2016年希拉里失掉「藍牆三州」的記憶籠罩今年大選，大家都盡力避免重蹈覆轍。

《洛杉磯時報》編輯被禁撐賀辭職

另外，《洛杉磯時報》社評版編輯加爾扎（Mariel Garza）周三辭職，其後接受傳媒訪問時透露，報章編輯委員會原打算表態支持賀錦麗，但華裔老闆黃馨祥本月11日通知稱報章不會支持任何人，加爾扎稱因不同意保持沉默而辭職。

美國富商馬斯克上周六宣布每天隨機對搖擺州一名登記選民送出100萬美元，直至大選日。《紐約時報》等美媒周三報道，司法部已去信馬斯克的超級政治行動委員會，警告稱有關行為可能違反聯邦法例。

（金融時報/NBC/中央社/法新社/路透社）

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