自由黨24人逼宮 杜魯多執政最嚴峻挑戰

杜魯多周三與自由黨議員舉行3小時閉門黨團會議，路透社引述與會者透露，會上有議員表達不滿，把自由黨支持率下跌歸咎杜魯多。24名議員（當中沒閣員）更簽了聯署信，要求杜魯多辭職，否則面對後果，但未說明是什麽後果。《衛報》指出，在153名國會議員會中，目前只有20多人「叛變」，反映逼宮行動在黨內仍未獲廣泛支持。

國會補選票倉落敗 反映失民心

不過杜魯的政治壓力與日俱增，加拿大最遲明年10月舉行大選，但最新民調顯示，杜魯多領導的自由黨支持率，落後在野保黨守近20個百分點，很可能輸掉大選。今年6月及9月兩場國會補選，自民黨均在其長期票倉選區落敗，反映民眾對杜魯多政府不滿增加。

稱將領自由黨參加下屆大選

杜魯多周三在會後表示，自由黨「強大而團結」，堅稱他將帶領該黨參加下屆大選。部分內閣也支持杜魯多，他的重要盟友、移民部長米勒（Marc Miller）說：「這不是危急情况，總理肯定能處理好。」他又稱，非常尊重那些敢於站出來與杜魯多當面對話的同僚。自由黨議員厄斯金-史密斯表示，總理仍有時間扭轉局面，他必須傾聽黨團同僚的不滿，在政策上作出改變。

（路透社/衛報）