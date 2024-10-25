加國削兩成新移民 逾10年首下調 杜魯多政府被指為保政權大改政策

據2023年公布的移民計劃，加拿大今年目標新收48.5萬名永久居民，明年及後年每年人數再增至50萬，然而總理杜魯多昨表示，明年新目標將為39.5萬人，2026年和2027年再進一步下降至分別38萬和36.5萬。

新措施包括臨時居民外勞

加媒報道，最受影響的將是聯邦經濟類移民，明年新收人數將降至約4.1萬，減幅近六成；省提名計劃（PNP）新收人數明年將減半至5.5萬人，該水平將維持至2027年；父母和祖父母家庭團聚計劃批核人數則從目前11.8萬，減少兩萬至9.8萬。難民和庇護人數亦同將面臨削減。

杜魯多表示，計劃明年把臨時居民（非永久居民）的數目削減445,901名；2026年再減少445,662名；2027年則稍為增加17,439名，預料臨時居民佔加拿大總人口比例將從今年7月7.2%，降至3年後約5%。他周三在社交平台放話，未來將減少引入臨時外勞，實施較嚴格規則，要求加拿大企業解釋為何不能聘請本地工人。

移民部昨表示，新計劃的目標是「在短期內暫停人口增長，長遠而言實現管理良好且可持續的增長。」移民部長米勒（Marc Miller）在聲明中表示：「儘管我們的經濟明顯需要新移民，但我們也看到了國家面臨的壓力，因此我們必須相應調整政策。」

民調：保守黨支持度高達42.5%

杜魯多2015年上台以來一直支持引入移民，以解決加拿大人口老化和勞工短缺問題，但大量移民湧入（尤其在新冠疫情後）致加拿大房價飛漲，並對醫療等社會服務構成壓力。該國主要民調機構Leger的最新調查顯示，多達65%加拿大人認為「移民太多」，僅約五分之一認為目前移民人數在「合理」水平。數十名自由黨國會議員周三在黨團會議上批評杜魯多政府政策不受選民歡迎。加拿大廣播公司（CBC）周一民調顯示，在野保守黨支持度高達42.5%，大幅領先自由黨的23.2%。

杜魯多上月已公布加強削減國際學生數目，今年內將削減35%國際學生簽證數目至48.5萬，以防「壞分子濫用移民系統並侵害學生利益」，明年將進一步削減一成該類簽證至43.7萬，並持續至最少2026年。

（國民郵報/CBC/路透社/法新社/彭博社）