英德簽「里程碑」防衛協議 應對俄威脅

英國國防大臣賀理安和德國國防部長皮斯托留斯昨天簽訂的《三一宮防衛協議》（Trinity House Agreement on Defence），連同2010年法國與英國《蘭開斯特宮協議》，2019年法國和德國《亞琛條約》，將為歐洲三大軍事強國奠立更加密切合作的基礎。

聯合開發導彈無人機 額外軍演

依據英德這份協議，德國P8反潛軍機將駐守於蘇格蘭的皇家空軍基地及定期在北大西洋巡邏；德國武器製造商萊茵金屬（Rheinmetall）將到英國設廠，從2027年起採用英國鋼材生產炮彈。

此外，兩國繼續合製新坦克和裝甲車之外，將合作開發無人機、射程遠過「暴風影」（Storm Shadow）導彈的新款陸基遠程導彈。英德參與北約行動派駐愛沙尼亞和立陶宛的部隊亦將在駐屯地加強合作。

英國政府又表示，協議將使德國「海王」直升機配備現代化導彈系統，提升烏克蘭進攻能力。英國也將更加支持德國和波蘭向烏克蘭供應裝甲車，而德國將支持英國和拉脫維亞向烏克蘭提供無人機。

皮斯托留斯說：「我們不能把歐洲安全視為理所當然。俄羅斯正對烏克蘭開戰，大幅增加武器生產，並多次對我們的東歐伙伴發動混合攻擊。」賀理安表示，歐洲需促進自身安全，英國亦有需要擴大在北約的角色。

而此協議亦是英國工黨政府「重置」（reset）與歐洲關係的一項成就，並有利英國國家安全、投資和就業，例如萊茵金屬設廠就預計帶來逾400個職位。

（BBC/Politico/紐約時報）

（俄軍侵烏）