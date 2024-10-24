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提前投票者較多共和黨選民 利特朗普

【明報專訊】美國迄周二的數據顯示，全國大選提前投票人數近1900萬，相當於2020年大選1.5億總投票人數的逾一成，喬治亞和北卡羅萊納兩個關鍵州還打破了提前投票的投票紀錄。分析發現共和黨人的投票人數偏多，可能有利共和黨總統候選人特朗普的選情。

兩關鍵州創紀錄

美國今年有47個州份接受所有選民以郵寄或親身到票站提前投票，部分州份的提前投票僅限特定人士。迄周三凌晨數據反映，許多地方的投票情况較上屆熱烈，親身投票人數尤為顯著。例如關鍵州喬治亞州創了一星期逾160萬人親身投票的紀錄，關鍵的北卡羅萊納州投票在第6天突破140萬人。周二在關鍵州威斯康星州舉行提前投票第一天，麥迪遜有票站出現人龍。

投票數據發現，共和黨籍選民投票人數多於民主黨選民，包括在關鍵的內華達。該州州務卿周一晚表示投票頭3天，共和黨選民比民主黨選民多8000人。FiveThirtyEight周二民調顯示，賀錦麗領先特朗普僅0.1百分點。

選民在選舉日隨時可能遇上惡劣天氣或生病等事故錯過投票，因此候選人獲愈多支持者提前投票，愈能「保本」有利其選情。民主黨過往便享有這種優勢。共和黨鑑於上屆郵遞選票對拜登當選之重要，今屆便積極鼓勵支持者提前投票，包括親身和郵遞。特朗普在上周二喬治亞州接受提前投票首日，就在亞特蘭大作出馬上投票呼籲，即使他不支持郵遞模式。不過專家始終表示，目前任何數據對選舉結果都言之過早。

（華盛頓郵報/CNN/CBS）

（2024美國大選 倒數12天）

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