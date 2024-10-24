美暗防「中俄伊朗干預」 華撇清關係

華駐美使館：總統選舉屬美內務

美國國家情報總監海恩斯解密及經過局部編輯後於周二公開的最新情報評估文件顯示，國家情報總監辦公室（ODNI）同聯邦調查局（FBI）、網絡安全與基礎設施安全局（CISA）的評估認為，預測美國在選舉日各地可能有亂象，俄國、伊朗和中國可能趁機推動假資訊、煽動或誇大抗議和威脅。他們指出俄國有意鼓動示威和暴力，尤其是在特朗普落敗的情况；伊朗則較想賀錦麗當選；中國對兩大候選人沒有具體立場，但是將協助總統大選之外的地方選舉上較為親中的候選人。

司法部國家安全部門主管奧爾森（Matthew Olsen）上月接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，亦點名俄羅斯、中國和伊朗企圖借今次美國大選分化美國人，以謀取利益，其中指俄羅斯明顯企圖協助前總統特朗普，並於近期開始在網上抹黑民主黨副總統候選人沃爾茲。

（紐約時報/英國廣播公司/CBS）

（2024美國大選 倒數12天）