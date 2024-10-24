特朗普陣營投訴英工黨干預大選 英揆施紀賢淡化事件 黨友稱公餘無償為賀錦麗助選

特朗普陣營向FEC提交的投訴信引用《華盛頓郵報》上月報道，稱英國工黨多名高層，包括首相幕僚長麥克斯威尼（Morgan McSweeney）、施紀賢的策略主管馬丁松（Deborah Mattinson）及首相府通訊主任多伊爾（Matthew Doyle）等人，近月前往美國為賀錦麗陣營建言。信內還提及英國《每日電訊報》報道，麥克斯威尼及多伊爾出席在芝加哥舉行的民主黨大會，並與賀錦麗的競選團隊會面。

函選委會斥賀收「非法外國捐助」

投訴信也引用英國工黨營運主管帕特爾（Sofia Patel）上周在職場社交平台「領英」（LinkedIn）發布的一則帖文，稱近百名現任及前任工黨黨員未來數周將前往美國的游離州戰場，為賀錦麗助選，目前還有「10個名額」，並會安排住宿。帖文其後刪除。信中指出，根據相關報道可合理推論賀錦麗競選團隊接受了工黨的「非法外國捐助」。特朗普律師認為，這違反競選資金法，要求當局立即調查這宗外國公然干預美國大選事件。

特朗普競選團隊周二發聲明，指摘「極左工黨啟發了賀錦麗危險的自由主義政策和言論」，該競選團隊聯合經理懷爾斯（Susie Wiles）又引用美國從英國獨立的歷史說：「再過兩周，美國人將再次拒絕來自大政府的壓迫，就像1776年一樣。賀錦麗—沃爾茲陣營正尋求外國勢力宣傳其激進主張，因為他們知道無法贏得美國人民的支持。」

英國廣播公司（BBC）引述工黨官員報道，這些行程並非由黨組織資助。黨內消息人士亦稱，麥克斯威尼和多伊爾是利用自己的時間參加美國民主黨大會，民主黨沒有支付他們交通及住宿費用。《衛報》也報道，這些志願者利用個人時間在美國助選，並非為工黨工作的身分參與。根據FEC規定，只要不領取報酬，外國人可在美國擔任選舉義工。BBC指出，英美政黨官員接觸很平常，英國保守黨與美國共和黨以往也有互相交流。

英揆強調與特朗普關係不受影響

工黨未即時回應有關指控，但黨魁兼首相施紀賢試圖淡化事件，他昨前往南太平洋國家薩摩亞出席英聯邦政府首腦會議時向記者說：「工黨有志願者，（他們）幾乎每次選舉都會去，他們利用公餘時間以志願者身分參與」。被問到今次爭端會否影響他與可能再次當選總統的特朗普關係時，施紀賢稱不會，並提到兩人上月在紐約共進晚餐，「我們建立了良好關係……我們有很好及建設性的討論，當然，作為英國首相，無論美國人在選舉中選出誰當總統，我都將與之合作」。施紀賢上月在紐約聯合國大會期間與特朗普會晤，兩人共進兩小時晚餐。特朗普在會面前對記者說，他認為當時上任不到3個月的施紀賢「非常好」。

（BBC/衛報/金融時報）

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