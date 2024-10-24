特朗普陣營投訴英工黨干預大選 英揆施紀賢淡化事件 黨友稱公餘無償為賀錦麗助選

【明報專訊】距離美國大選投票日不足兩周之際，美國共和黨總統候選人特朗普陣營周二（22日）去信聯邦選舉委員會（FEC），指控英國執政工黨干預美國大選，投訴信引用美英傳媒近期的報道及社交網站帖文，指多名工黨策略師近月表示要赴美為民主黨總統候選人賀錦麗建言獻策，且近100名前任及現任工黨成員亦會赴美為她助選，認為這等同非法外國捐獻，違反美國競選資金法，要求FEC調查。英國首相施紀賢昨試圖淡化事件，稱這些黨員是以「志願者」性質前往，以往亦「幾乎每次選舉都會去」，又強調他與特朗普的良好關係不會受影響。
特朗普陣營向FEC提交的投訴信引用《華盛頓郵報》上月報道，稱英國工黨多名高層，包括首相幕僚長麥克斯威尼（Morgan McSweeney）、施紀賢的策略主管馬丁松（Deborah Mattinson）及首相府通訊主任多伊爾（Matthew Doyle）等人，近月前往美國為賀錦麗陣營建言。信內還提及英國《每日電訊報》報道，麥克斯威尼及多伊爾出席在芝加哥舉行的民主黨大會，並與賀錦麗的競選團隊會面。
函選委會斥賀收「非法外國捐助」
投訴信也引用英國工黨營運主管帕特爾（Sofia Patel）上周在職場社交平台「領英」（LinkedIn）發布的一則帖文，稱近百名現任及前任工黨黨員未來數周將前往美國的游離州戰場，為賀錦麗助選，目前還有「10個名額」，並會安排住宿。帖文其後刪除。信中指出，根據相關報道可合理推論賀錦麗競選團隊接受了工黨的「非法外國捐助」。特朗普律師認為，這違反競選資金法，要求當局立即調查這宗外國公然干預美國大選事件。
特朗普競選團隊周二發聲明，指摘「極左工黨啟發了賀錦麗危險的自由主義政策和言論」，該競選團隊聯合經理懷爾斯（Susie Wiles）又引用美國從英國獨立的歷史說：「再過兩周，美國人將再次拒絕來自大政府的壓迫，就像1776年一樣。賀錦麗—沃爾茲陣營正尋求外國勢力宣傳其激進主張，因為他們知道無法贏得美國人民的支持。」
英國廣播公司（BBC）引述工黨官員報道，這些行程並非由黨組織資助。黨內消息人士亦稱，麥克斯威尼和多伊爾是利用自己的時間參加美國民主黨大會，民主黨沒有支付他們交通及住宿費用。《衛報》也報道，這些志願者利用個人時間在美國助選，並非為工黨工作的身分參與。根據FEC規定，只要不領取報酬，外國人可在美國擔任選舉義工。BBC指出，英美政黨官員接觸很平常，英國保守黨與美國共和黨以往也有互相交流。
英揆強調與特朗普關係不受影響
工黨未即時回應有關指控，但黨魁兼首相施紀賢試圖淡化事件，他昨前往南太平洋國家薩摩亞出席英聯邦政府首腦會議時向記者說：「工黨有志願者，（他們）幾乎每次選舉都會去，他們利用公餘時間以志願者身分參與」。被問到今次爭端會否影響他與可能再次當選總統的特朗普關係時，施紀賢稱不會，並提到兩人上月在紐約共進晚餐，「我們建立了良好關係……我們有很好及建設性的討論，當然，作為英國首相，無論美國人在選舉中選出誰當總統，我都將與之合作」。施紀賢上月在紐約聯合國大會期間與特朗普會晤，兩人共進兩小時晚餐。特朗普在會面前對記者說，他認為當時上任不到3個月的施紀賢「非常好」。