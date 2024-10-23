明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

新質生產力突破「卡脖子」問題

【明報專訊】中共總書記、國家主席習近平去年9月提出「戰略性新興產業和未來產業是形成新質生產力的主陣地」，自此「新質生產力」成為中國官方對經濟政策的新論述，然而這點對中方主張的經濟安全有何影響？身兼外交部黨校教授的北大學者王勇向本報表示，發展新質生產力有助於中國實現經濟轉型、在中美競爭中爭取優勢、解決美方在經濟或科技的技術上「卡脖子」（抓住要害）的問題。

找新增長點經濟轉型 具重要意義

王勇首先表示，中國官方提出這套論述，「主要是着眼於中國當前和未來一段時間經濟轉型的需要」，同時在發展以第四次產業革命（按：又稱「工業4.0」）所代表的新技術、新科技的所謂「新質生產力」，對於為中國找到新的增長點，成功實現經濟轉型，具有重要的意義。

其次，王勇指出，在集中於中美之間的激烈經濟科技競爭，只有創新發展新質生產力，中國才能在中美競爭當中保持經濟穩定，同時逐步形成新的競爭力，輔助中國在激烈的競爭當中佔據優勢的地位。第三，新質生產力同時對中國的經濟安全具有重要影響，中國面臨着美國進攻性的全面打壓，在上游對中國經濟、科技觀念的技術「卡脖子」，「那麼新質生產力有助於解決『卡脖子』的問題，實現中國經濟的自主性或進口替代，這也是會成為有利於經濟安全目標的實現」。

（2024美國大選 中美角力篇之二）

相關字詞﹕經濟安全 新質生產力 卡脖子 中美角力 2024美國總統大選 印度 詐彈驚魂 民航

上 / 下一篇新聞