新質生產力突破「卡脖子」問題

找新增長點經濟轉型 具重要意義

王勇首先表示，中國官方提出這套論述，「主要是着眼於中國當前和未來一段時間經濟轉型的需要」，同時在發展以第四次產業革命（按：又稱「工業4.0」）所代表的新技術、新科技的所謂「新質生產力」，對於為中國找到新的增長點，成功實現經濟轉型，具有重要的意義。

其次，王勇指出，在集中於中美之間的激烈經濟科技競爭，只有創新發展新質生產力，中國才能在中美競爭當中保持經濟穩定，同時逐步形成新的競爭力，輔助中國在激烈的競爭當中佔據優勢的地位。第三，新質生產力同時對中國的經濟安全具有重要影響，中國面臨着美國進攻性的全面打壓，在上游對中國經濟、科技觀念的技術「卡脖子」，「那麼新質生產力有助於解決『卡脖子』的問題，實現中國經濟的自主性或進口替代，這也是會成為有利於經濟安全目標的實現」。

（2024美國大選 中美角力篇之二）