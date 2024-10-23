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回應美牽頭產能過剩指控 「站不住腳」

【明報專訊】在中國電動車憑價格優勢撼動歐美汽車製造業下，西方如今對中國製造業提出「產能過剩」的指控，但這種指摘對中國是否公平？王勇表示，對於這個問題，在目前的高度政治環境下，這樣的討論被政治化、甚至是安全化，不無美國打壓中國的目的。

王勇直言，西方對於中國「新三樣」——電動車（新能源汽車）、鋰電池、光伏（太陽能電池）——的產能過剩指控，「相對來說應該是站不住腳」。他以電動車為例，指歐洲制定了節能減排的計劃，因此發展電動車、進口電動車的是非常有必要，但這個當前涉及複雜的國內政治問題，「他們提出這樣的（產能過剩）指摘，主要是考慮到國內的政治壓力，另外也有美國的壓力，美國跟日本、特別是歐洲之間有一個協調的問題，像加拿大等國也面臨美國（要求）站隊的壓力」。

「集中投資下暫時現象」

這不是說中國完全沒出現產能過剩的情况，但是王勇認為這只是集中投資下的暫時現象。他說：「在另外一方面，中國製造業也可能是應該存在着一定程度、或根據不同情况下存在着產能過剩的問題。這種產能過剩的問題，實際上是在一定時間段所發生的暫時現象，也就是說投資相對於政府產業政策給予的幫扶補貼可能會多一點，導致集中投資的現象。與此同時，國內市場的成長還需要一定的時間，這是一個暫時的現象，所以說，中國經濟的發展需求不斷地提升產能的政策，產能過剩的問題應該說會獲得解決。」

（2024美國大選 中美角力篇之二）

相關字詞﹕經濟安全 2024美國總統大選 中美角力 產能過剩

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