「美重組產業鏈構壓力 華3招應對」

「中國面對着這樣的國際格局重組，這樣的壓力我們把它稱之為『百年未有之大變局』加速演進。」王勇形容美國對中國推行所謂的大國競爭，旨在維護美國霸權，全方位打壓中國，「中國面臨的戰略壓力當前主要是集中在經濟科技方面的壓力，這也是中美競爭的戰場。中美之間在戰略關係保持相對穩定，雙方在熱點問題上管控危機，關係可以穩定、避免熱戰的情况下，那麼經濟科技的競爭，以及相關的經濟安全問題變得日益突出」。

王勇認為，中國在全球供應鏈、製造業當中面臨的壓力，主要是美國以至西方所推動的製造業回流（reshoring）、近岸外包（nearshoring）、友岸外包（friend-shoring）等。他坦言這方面對中國還是構成很大的壓力，使得外資過去將中國作為最大的生產基地、製造中心的投資在減少，也有一些企業面臨着美國的政治壓力，或自身為了應對美國等所樹立起的高（關稅）壁壘的對外進行投資問題。他不諱言中國在製造業體系當中存在着「斷鏈」的風險，「尤其是在半導體行業存在的問題更加嚴重」。

護中國製造 轉型升級擴大開放海外佈局

談到中方的潛在應對方式，王勇提出以下三大重點：

（一）製造業轉型升級——他認為外界應對中國製造「充滿信心」，畢竟中國工業總產值佔全球約35%，美國是12%，中國一個相當於後面10個國家的總和，「中國完全有信心利用自身的製造業優勢，推動製造業轉型升級」。

（二）擴大開放——利用中國不斷擴展的優勢，吸引外國的投資到中國來——他解釋，儘管最近受到經濟和地緣政治競爭的影響，外國來華投資減少，但對跨國公司來說，中國仍是重要的投資市場，故中方在二十屆三中全會上通過深化改革，推動中國進一步的開放，「我相信這個方面應該會取得一些成效」。

（三）海外佈局避開西方壁壘——第三是結合當前形勢，適應新的國際環境，再在海外進行一定的佈局，來躲避美國等相關國家所築起的高關稅壁壘，例如是越南等東南亞國家，以至是在非洲、拉丁美洲和中東國家。

惟王勇提醒，中國企業應當考慮到投資所在國的風險，「特別是對於競爭對手國家的投資，要盡量地減少；在戰略上、安全上對中國可能有安全威脅的國家，要控制投資；同時加大對中國友好國家的投資，在發展經貿關係的同時，也能夠增進中國跟相關國家的外交關係、政治關係、甚至是安全關係」。

（2024美國大選 中美角力篇之二）