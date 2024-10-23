中國學者王勇談中美歐日經濟安全觀差異 「美進攻型護霸權 華重防禦擋衝擊」

明報記者 周宏量

有關經濟安全的論述在中國受到重視可追溯至10年前。2014年4月，中共總書記、國家主席習近平在中共中央國家安全委員會第一次會議上，提出「總體國家安全觀」，強調要「以人民安全為宗旨，以政治安全為根本，以經濟安全為基礎，以軍事、文化、社會安全為保障，以促進國際安全為依託，走出一條中國特色國家安全道路」。自此經濟安全正式在國家安全框架下受重視。到兩年前二十大報告上，習近平重申經濟安全是國家安全基礎，提出「確保糧食、能源資源、重要產業鏈供應鏈安全」。

「美日歐在經濟關係加上安全因素」

談到中美日歐各自眼中的經濟安全觀念，王勇形容差別在於美、日、歐所強調的經濟安全是「在經濟關係當中加上安全因素，甚至是要服務於這些國家的對外經濟政策、對外政策甚至是維持霸權的地位」，即利用其掌握的現有技術優勢、甚至是市場優勢來鞏固自身在世界經濟當中的主導地位，同時利用像出口管制的手段，例如對美國掌握的高科技進行管制來拖慢對方的影響，甚至具有進攻性、利用經濟的手段，遏制打壓對方經濟的成長，甚至是把它作為一種經濟戰爭來看待。

「面對脫鈎斷鏈 中國要固鏈強鏈」

王勇認為，美國、日本和歐洲之間還是有所區別，相對於美國來說，歐洲和日本的對外政策目的比較單一，即「戰略性不是那麼明顯」，他們更多的是要保證供應鏈安全，保住經濟先進的技術外溢之後對其造成的經濟影響，以至是政治和安全上的影響。他指論經濟安全主張的戰略性程度，由高至低依次為美國、日本和歐洲。

談到中國的經濟安全政策，王勇指那與美日歐、特別是與美國的經濟安全政策之間最大的區別就是「中國經濟安全的防禦性問題」。他坦言中方在當前經濟安全上以防禦性問題的考慮比較多，「要考慮到中國所在的全球經濟體系當中，外部危機衝擊所帶來的國內經濟秩序混亂」，而與此同時，中國也面臨着美國等西方國家「脫鈎斷鏈」的壓力，「在這種環境下，中國就是要保持固鏈、強鏈，這是中國經濟當中重要工作」。

對比之下，王勇形容美國所推行的友岸外包、去中國化，「實際上是具有更多的進攻性戰略意圖，帶有政治和安全運作的成分，目的在於拖垮中國經濟、減少中國經濟來自外部因素所給予發展的動力」。

面對西方在經濟安全議題上愈見公開的質疑，中方也開始強硬回應。中國國家安全部去年12月發表題為《國家安全機關堅決築牢經濟安全屏障》的文章，既重申經濟安全是國家安全的重要組成部分，「為維護其他重要領域安全提供有力支撐」，同時批評各類唱衰中國經濟的「陳腔濫調」不斷出現，其本質是妄圖以種種虛假敘事構建「中國衰敗」的「話語陷阱」、「認知陷阱」，以持續對中國特色社會主義制度及道路進行攻擊、否定，妄圖對中國開展戰略上的圍堵打壓。

（2024美國大選 中美角力篇之二）