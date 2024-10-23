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應對「朝軍援俄」 韓暗示武器供烏

【明報專訊】朝鮮近日接連被指已開始派兵援助俄羅斯參與對付烏克蘭，韓國政府昨（22日）再次敦促朝鮮立即撤軍，並暗示將按朝俄軍事合作情况，逐步加強支援烏克蘭，不排除提供「攻擊性武器」。朝鮮昨日則否認朝鮮派兵助俄的指控，稱是謠言。

韓國迄今只向基輔提供人道援助，未提供任何武器。韓國昨緊急召開國家安全保障會議，會後國家安保室第一次長金泰孝說，朝俄軍事合作對韓國安全造成嚴重威脅。韓聯社引述總統室一名高官表示，政府會按朝俄軍事合作進展，研究援烏防禦性武器甚至攻擊性武器的方案。

韓聯社又引述政府消息人士報道，韓國政府很可能派遣監視小組到烏克蘭，了解朝鮮援俄特種部隊的戰術和戰鬥力，有需要時亦可審問朝軍俘虜和逃兵。報道稱，朝鮮可能向俄派遣最精銳特種部隊「第11軍」（又稱暴風軍團）麾下1.2萬名官兵。

另外，社交平台Telegram一個親俄帳號周一上傳在烏克蘭東部頓涅茨克州波克羅夫斯克（Pokrovsk）出現朝俄國旗並列的照片。報道稱，波克羅夫斯克相信是朝軍被派駐的地區之一。

朝鮮否認派兵助俄

不過，朝鮮代表周一在聯合國大會一個委員會會議上表示，平壤沒有派兵協助莫斯科對付烏克蘭，批評首爾的指控是「毫無根據的謠言」。

（韓聯社/法新社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕俄朝關係 韓朝關係 援助烏克蘭 韓國 朝鮮 俄軍侵烏

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