以軍稱真主黨醫院地底設金庫

貝魯特院方疏散防襲擊

哈加里發布3D影片描繪這座地下金庫內部，稱透過多年情報蒐集得知，真主黨在根據地達希耶（Dahieh）的薩赫勒（ Al-Sahel）醫院設有地堡，它曾是上月被殺的真主黨領袖納斯魯拉的藏匿處，內有數以價值億計黃金和現金。哈加里呼籲黎巴嫩政府和國際組織，不要允許真主黨利用這些錢發動恐怖活動及襲擊以色列。他強調，以色列空軍正密切監視該醫院，但不會攻擊該建築。薩赫勒醫院院長、真主黨盟友阿邁勒運動黨（Amal movement）國會議員阿拉梅赫（Fadi Alameh）表示，以色列的指控不實，提出讓黎巴嫩軍隊進入醫院查看，強調院內只有手術室、病房和停屍間。

哈加里又在記者會說明伊朗資助真主黨3個主要途徑，第一種是將石油和資金從伊朗轉移至敘利亞，在敘利亞出售石油，讓真主黨獲得數以千萬美元計收益。第二種是透過外交掩護將現金空運到黎巴嫩，連同由伊朗革命衛隊旗下海外精銳部隊「聖城旅」出售石油所得收益直接送到伊朗駐貝魯特大使館，然後再交給真主黨。第三種是真主黨在伊朗支持下作經濟活動，包括向敘利亞出口天然氣，以及在敘利亞、黎巴嫩、也門和土耳其設立工廠。

另一方面，以色列當局周一稱搗破了一個伊朗間諜網絡，拘捕了7名以色列人。

（衛報/路透社/Ynetnews）