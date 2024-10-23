李顯揚稱遭迫害獲英庇護 星政府：指控沒根據

李顯揚昨在facebook發文公布表示2022年向英國申請政治庇護，而英國已確定他「有充分理由懼怕回國之後很有可能會遭受迫害的風險」，因此他現在已是一名「政治難民」。不過他依然是新加坡公民，期望有日平安回國。

其帖文表示，其姊李瑋玲和他早於2017年發聲明表示：「無論是做為哥哥或是國家領袖，我們已經對李顯龍失去了信任。」他們擔憂政府機關可能被濫用而威脅到他們。結果，「新加坡政府多次打壓了我的家庭。我兒子遭到起訴、我妻子受到紀律程序 ，他們也展開了一場曠日持久的偽調查」。

指家人受打壓 兒遭起訴妻受紀律程序

在周二發表的英國《衛報》獨家專訪中，李顯揚稱今年8月獲庇護資格，「我認為這是（英國）承認新加坡在迫害我」。他自稱是新加坡政府「覆蓋面甚廣的監察系統」的目標，所受指控全具政治目的。他認為沒有李顯龍默許，迫害不可能在受到嚴格管控的新加坡發生。他還批判新加坡繁榮和法治表象的背後一直存在政治打壓，近年又屢涉國際貪污醜聞。他說：「從本質而言，我們保存了打壓措施，當中許多源自我父親身為總理時期乃至英國殖民年代。」

李顯龍迄今年5月卸任新加坡總理執政長達20年。外界所見他及其弟妹的不和，始於李光耀2015年3月逝世後如何處置故居歐思禮路38號的處理安排。李瑋玲、李顯揚姊弟表示，他們的父親不屑偶像崇拜，生前多年已表明希望在李瑋玲不再居住之時拆卸該棟房子。

李顯龍則表示李光耀對政府如何處置故居持開放態度，外界懷疑是政府領導層意圖保留舊宅供憑弔。三人的分歧衍生法律糾紛。2017年，李顯揚長子李繩武捲入爭拗。他因社交媒體言論諷刺新加坡司法機關，被控誹謗和被罰款。及後，李顯揚的律師妻子林學芬被指控在處理李光耀遺囑一事上有不當行為，被紀律處分停職15個月。李顯揚夫婦另因涉嫌作出有關遺囑的偽證而受查。李顯揚跟兄長缺裂，一度宣布加入在野前進黨。2022年6月15日，李顯揚夫婦拒應警方傳召調查離國赴英。

新加坡政府回應《衛報》表示，李顯揚的迫害指控「毫無根據」、「捕風捉影」。他及其家人可以自由回國，無人凌駕法律之上，包括開國總理的子孫。此外，新加坡擁有遏止、打擊洗錢等不法金融活動的強大機制。

（衛報/亞洲新聞頻道/海峽時報）