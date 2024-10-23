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澳購美海軍王牌導彈 應對區內變局 稱面臨二戰後最大軍事競賽 戰略環境不明朗

【明報專訊】澳洲政府周二（22日）宣布，將斥資70億澳元（約364億港元）購入被視為美國海軍王牌的SM-2 IIIC和SM-6中程和長程導彈，以強化澳洲的空防和導彈防禦力量。澳洲國防工業部長稱，區內出現二戰以來最大的軍事競賽，戰略環境極不明朗。

由美國雷神公司（Raytheon）生產的SM-6導彈，被視為美國最先進的海軍防空導彈，具備反彈道導彈、反水面艦、反陸上目標和防空等多用途打擊能力。澳洲海軍今年8月在夏威夷與美國舉行演習時，就從一艘船艦上試射了SM-6導彈，是美國以外國家首次。SM-2 IIIC射程160公里，SM-6則有370公里。雷神公司之前已向台灣、日本、韓國、加拿大、德國、荷蘭和西班牙等出售這些導彈。

SM-6可打擊遠程目標 強化導彈防禦力

澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）周二發表聲明表示，SM-6導彈將部署在海軍的「霍巴特」級（Hobart）驅逐艦和未來的「獵人」級（Hunter）護衛艦上。他在聲明中說：「SM-2 IIIC和SM-6導彈將使我國海軍得以遠程打擊海、陸、空目標，並提供終端彈道導彈防禦力量，以及強化澳洲國防軍（ADF）保護人民及其利益的能力。」

周一與美國海軍部長德爾托羅（Carlos Del Toro）敲定協議的澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）表示，區內很多國家都投資在反艦導彈和攜帶這些導彈的戰機上，澳洲期望從美國購入的導彈能夠攻擊那些戰機或已發射的導彈。他表示，澳洲正面臨「二戰以來最大的軍備競賽，地緣戰略環境高度不明朗」，取得這些領先全球的導彈，將震懾其他敵對勢力，在導彈年代守衛澳洲的國家利益和確保澳洲安全。他又以俄軍侵烏做例子，稱戰事反映防空和防範導彈來襲的重要性。不過，他沒有透露導彈何時會送到澳洲手上，只強調會陸續部署。反對黨自由黨外交事務發言人伯明翰（Simon Birmingham）歡迎有關宣布，但同時促當局盡快成事。

與美致力升級澳北部西部基地

澳洲政府去年主導的一項審查報告發現，中美之間的激烈競爭正決定地區局勢發展，而這兩個最大經濟體的競爭具有「爆發衝突的可能性」，隨後澳洲宣布優先取得長程精準打擊能力和強化北部的基地。

路透社昨天報道，澳洲和美國正致力升級澳洲北部與西部的基地，比起首都坎培拉，這些基地更接近可能與中國在南海發生衝突的引爆點。

（法新社/路透社/澳洲廣播公司/悉尼先驅晨報/中央社）

相關字詞﹕軍事競賽 美澳關係 SM-6 SM-2 導彈防禦系統 導彈 雷神（Raytheon） 美國 澳洲

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