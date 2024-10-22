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晶片成各國經濟安全焦點戰場

【明報專訊】美國、歐盟、日本以至中國等如今都重視經濟安全的概念，儘管這些國際舞台的角色或許以不同視角看待這議題，但在執行上有一項無可置疑的共通點：重視晶片。

晶片是各國高科技競爭的重要核心，蓋因無論是電動車、人工智能以至其他尖端科技，幾乎都離不開晶片帶來的資訊處理能力，半導體晶片生產因此已成為各方兵家必爭之地。

全球晶片代工龍頭台積電便是例子，美國、日本和歐盟（德國）先後拉攏設廠——目前日本熊本廠率先投入運作，美國鳳凰城廠料最遲明年上半年開始生產，德國德累斯頓廠則在今年8月動工，而且日、美正籌備下階段的台積電廠建設。

與此同時，美國、日本和歐盟紛紛加碼注資，例如美國以《晶片法案》等支持英特爾等國內外企業本土生產，日本則促成8大日企合力支持成立「國家隊」半導體製造商Rapidus，歐盟也有《歐洲晶片法案》支持英飛凌（德國）和意法半導體（意大利/法國/瑞士）等。

中遭美制裁 轉爭中低階市場份額

對比之下，中國則面對西方排斥，不得不修訂目標，先加強爭取中低階晶片的市場供應份額。舉例說，台積電受制美方制裁壓力不得向大陸供應高階晶片。半導體生產機器光刻機的全球最大製造商、荷蘭的ASML也受到華府透過施壓荷蘭政府，無法向大陸出售高端光刻機——無論此後由特朗普還是賀錦麗入主白宮，這趨勢料將持續，研究中國與地緣政治關係的荷蘭獨立學者范德普滕向本報表示，在面對華府就ASML供應光刻機上的施壓，荷蘭政府只有「非常小的迴旋空間」，畢竟荷蘭一如其他歐洲國家，在安全問題上高度依賴美國。

（2024美國大選 中美角力篇之一）

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