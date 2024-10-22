報告：數萬英校受石棉威脅 恐現癌症「海嘯」

英國傳媒周日（20日）報道，石棉委員會聯合工會（The Joint Union Asbestos Committee）發表一份由8個代表學校領導層和教職員工會調查所撰寫、題為《學校石棉的真正風險是什麼？》的報告，指出自1980年代以來最少1400名教職員和1.26萬名學生因吸入石棉導致的間皮瘤（mesothelioma）病逝，疑涉學校使用的石棉。報告說：「數以十萬計師生自1990年代中開始就曝露於學校的石棉之中，預計他們將會因間皮瘤而死亡。」報告警告，隨着學校建築繼續慢慢破損，英國未來20至60年可能出現癌症死亡「海嘯」。

組織指「國恥」 英媒籲設涉事建築資料庫

英國1999年禁制石棉前落成的建築物，幾乎都有採用石棉作建築材料，雖然後來知道石棉致癌，但多屆政府都拒絕主動拆卸含石棉建築，只會在目測出現破損時才會作移除工程。報告斥當局無效監管和削減開支文化，以為「只要不動手，石棉就安全」。

英國間皮瘤慈善組織Mesothelioma UK行政總裁達利森（Liz Darlison）表示，全國超過2.1萬間學校儼如正慢慢爆炸的計時炸彈，形容情况是「國家恥辱」。《星期日泰晤士報》和《每日郵報》周日發起運動，呼籲當局成立網上國家資料庫，公開所有含石棉建築物的資料，然後將所有公共建築的石棉拆走，先從學校和醫院開始。

（泰晤士報/每日郵報）