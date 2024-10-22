明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

報告：數萬英校受石棉威脅 恐現癌症「海嘯」

【明報專訊】英國一項報告指出，英國數以萬計採用致癌石棉物料建造的學校建築威脅使用者健康，隨着這些建築物的狀况在未來幾十年內持續惡化，因石棉導致間皮瘤的個案恐會大幅增加，涉及數以十萬計師生性命，成為英國的計時炸彈。

英國傳媒周日（20日）報道，石棉委員會聯合工會（The Joint Union Asbestos Committee）發表一份由8個代表學校領導層和教職員工會調查所撰寫、題為《學校石棉的真正風險是什麼？》的報告，指出自1980年代以來最少1400名教職員和1.26萬名學生因吸入石棉導致的間皮瘤（mesothelioma）病逝，疑涉學校使用的石棉。報告說：「數以十萬計師生自1990年代中開始就曝露於學校的石棉之中，預計他們將會因間皮瘤而死亡。」報告警告，隨着學校建築繼續慢慢破損，英國未來20至60年可能出現癌症死亡「海嘯」。

組織指「國恥」 英媒籲設涉事建築資料庫

英國1999年禁制石棉前落成的建築物，幾乎都有採用石棉作建築材料，雖然後來知道石棉致癌，但多屆政府都拒絕主動拆卸含石棉建築，只會在目測出現破損時才會作移除工程。報告斥當局無效監管和削減開支文化，以為「只要不動手，石棉就安全」。

英國間皮瘤慈善組織Mesothelioma UK行政總裁達利森（Liz Darlison）表示，全國超過2.1萬間學校儼如正慢慢爆炸的計時炸彈，形容情况是「國家恥辱」。《星期日泰晤士報》和《每日郵報》周日發起運動，呼籲當局成立網上國家資料庫，公開所有含石棉建築物的資料，然後將所有公共建築的石棉拆走，先從學校和醫院開始。

（泰晤士報/每日郵報）

相關字詞﹕間皮瘤（mesothelioma） 致癌物 致癌 石棉 英國學校 英國

上 / 下一篇新聞