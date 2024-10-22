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指控金援真主黨購武 以軍炸黎巴嫩金融機構

【明報專訊】黎巴嫩傳媒周日（20日）報道，以軍當天加強針對轟炸當地與真主黨有關的金融機構，進一步擴大戰線。以色列官員說，有關金融機構一直有向真主黨提供資金及協助購買武器。另一方面，美國網媒Axios報道，以色列已向美國提交與黎巴嫩停火的條件，美國官員周一抵達以色列商討，但有官員相信，黎巴嫩和國際社會接受停火方案的機會不大。

黎巴嫩官方通訊社報道，貝魯特南郊周日遭以軍空襲11次，包括與真主黨有關聯、被美國制裁的黎巴嫩金融機構「卡德哈桑協會」（Al-Qard Al-Hassan）多個目標，鄰近貝魯特國際機場的一處地點、東部和南部卡德哈桑協會的設施亦被炸。「卡德哈桑」意為「慈善貸款」，該協會為黎巴嫩民眾提供金融服務，被當地人視為銀行，全國有超過30間分社，約一半位於貝魯特地區。

消息：以已向美遞停火條款

以色列事前已警告會襲擊該協會的設施，呼籲黎巴嫩民眾遠離。法新社報道，以色列的警告引發地中海城市賽達（Sidon）一處卡德哈桑協會分支附近用作收容難民的學校民眾恐慌，不少人被嚇至急步逃走。

另一方面，美國網媒Axios周日引述兩名美國官員和兩名以色列官員報道，以色列上周四已向美國提交文件，當中包括以外交方式終結以黎戰爭、讓以黎平民回歸各自邊區的條件。以色列官員表示，條件包括以軍可以參與「積極執法」，確保真主黨不會重整旗鼓和在接壤以色列邊區重建軍事基建，另外黎巴嫩容許以色列空軍可以在黎巴嫩空域自由運作。一名美國官員向Axios表示，有關條件大幅削弱黎巴嫩主權，相信黎巴嫩和國際社會接受機會極低。報道又稱，負責調解任務的美國國務院能源安全顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）周一將訪問黎巴嫩，討論外交解決衝突的方法。美國白宮、國務院、以色列和黎巴嫩駐美大使館俱沒有回應報道。

（法新社/路透社/衛報/Axios/中新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以黎關係 以色列-真主黨戰爭 黎巴嫩 以色列

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