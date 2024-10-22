特朗普麥當勞「扮工」 賀錦麗黑人教堂慶生

餐廳關門 「顧客」經特勤局篩選

特朗普當天穿上黑色和黃色圍裙，在該餐廳內炸薯條，隨後將一袋食物交到駕車光顧的顧客手中。《紐約時報》報道，當時餐廳關門，那名「顧客」也是經過特勤局篩選，亦沒有叫過任何食物，並在特朗普未弄好食物時就在場等待「收貨」。特朗普事後說：「我絕不會忘記這個體驗……我不介意做這工作。」

賀錦麗的競選團隊成員向美國有線新聞網絡（CNN）表示，賀錦麗1983年讀大學時在加州一間麥當勞工作，職責是收銀、炸薯條和運作雪糕機。特朗普多次質疑這說法。他周日再次藉機說：「我一直想在麥當勞工作，但從來沒有。我的對手說她有，但結果出來是那是完全虛構的故事。」

賀錦麗的發言人薩姆斯（Ian Sams）回應特朗普到訪麥當勞時說：「他只知道撒謊。他不會明白什麼是暑期工。」

同日，60歲生日的賀錦麗前往另一游離州喬治亞州一間黑人教堂與民眾會晤，並獲失明歌手Stevie Wonder為她唱生日歌。

（法新社/CNN/路透社/中央社）

（2024美國大選 倒數第14天）