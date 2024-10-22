俄干預陰霾 摩爾多瓦入歐公投驚險過關 相差不足1.5萬票 克宮否認指控

摩爾多瓦全國逾250萬人口當中有約150萬人參與周日投票。在入歐公投方面，中央選舉委員會點算起初顯示反對票領先，惟隨着境外投票開始計算，贊成票後來居上。昨天公布終以50.39%贊成對49.61%反對，即不足1.5萬票差距，通過了公投。最高法院若確認這項公投結果，政府將着手修憲以迎合入歐的目標，期望最遲可於2030年入歐。

至於在11人參選的總統選舉中，現任總統桑杜（Maia Sandu）以42%得票，雖然壓倒最大對手、前總檢察長斯托亞諾格洛（Alexandr Stoianoglo）的26%，惟因得票不逾五成，兩人須躋身11月3日第二輪選舉，分析認為屆時桑杜將遇一場苦戰。52歲的桑杜為前世界銀行官員，積極爭取融入歐盟，今次公投結果可能削弱其勝選機會；斯托亞諾格洛獲俄羅斯社會主義人士支持，表示當選將建立與歐盟、美國、俄羅斯、中國的「平衡」外交政策。

親歐總統爭連任 需次輪決勝

公投結果如此緊湊令許多人震驚。自2022年俄軍侵烏，摩爾多瓦感於安全威脅便與烏克蘭一起申請入歐及得到候選資格，今年開始展開入盟談判。而入歐公投前的民調顯示民眾多數支持入歐。

總統桑杜稱公投結果反映親歐力量在「艱苦戰鬥」中贏了首仗。她周一凌晨時分曾表示「有明確證據」證明，犯罪集團為「敵視我們國家利益的外國勢力」收買了約30萬張選票。她稱之為「史無前例的舞弊」，使摩爾多瓦的民主蒙受前所未有的攻擊。她的發言沒有直接提及俄羅斯，她說：「犯罪集團……以數千萬歐元、謊言、政治宣傳攻擊我國，用最鄙劣的手段使我國人民和我國困於不明朗和動盪。」

該國政府近期揭發有巨額源自俄國的資金用於買票反對入歐和反對桑杜連任，官員指控居俄的親俄政客舒爾（Ilan Shor）組織龐大的賄選活動。

歐盟發言人斯塔諾表示，投票是在「俄羅斯及其代理人前所未有的干涉和恐嚇下」進行的。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，摩爾多瓦面對俄國干預公投的「混合策略」仍能通過支持入歐的結果，「表明了它的獨立、強大，並希望擁有歐洲的未來」。

克宮質疑撐入歐票數異常反超

然而克里姆林宮發言人佩斯科夫隨後要求摩爾多瓦總統提供干預投票指控的證據。他質疑摩爾多瓦的選舉「不是自由的」，指支持總統桑杜和入歐的票數在點票後段出現「難以解釋」的增加。

摩爾多瓦自1990年代脫離蘇聯獨立，一直存在親俄抑或親歐的涇渭分明正反意見。俄羅斯也主導着該國的能源和政經，試圖阻止它走向歐美，還於親俄的東疆德涅斯特河沿岸行政區（Transdniestria）駐有一小支維和部隊及控制當地供應摩爾多瓦八成能源的發電廠。

不過摩爾多瓦在這十年間已把約70%出口（主要是水果和葡萄酒）銷往歐盟，不再以俄羅斯為其最大貿易伙伴。此外，摩爾多瓦也得到歐盟輸出能源，減低對德涅斯特沿岸和俄國的依賴。

（路透社/彭博社/衛報/紐約時報/BBC）