美懸紅7800萬防干預大選 點名俄媒

指炒作無證移民議題 煽分裂

美國國務院「正義獎勵計劃」（Rewards for Justice）項目專頁新聞公告稱，Rybar利用社交媒體頻道#HOLDTHELINE和 #STANDWTHTEXAS，在美國推動俄羅斯政府政治利益。該俄媒又在社交平台X設立名為「TEXASvsUSA」的帳戶，炒作無證移民跨越得州邊境的政治和社會敏感議題，尋求對美國「煽動分裂，推動社會分裂，激化黨派和種族矛盾，並鼓動仇恨和暴力」。

Rybar在社交平台Telegram營運的軍事新聞頻道廣受俄羅斯侵烏支持者歡迎，有多達130萬名追隨者。「正義獎勵計劃」公告稱Rybar「依靠俄羅斯國家技術集團（Rostec）的聯繫和資助，加強俄軍實力，並推動親俄和反西方論述」，呼籲知情人士提供Rybar共同創辦人茲溫丘克（Mikhail Zvinchuk）等9名高層職員的線報。

茲溫丘克曾任俄軍特種部隊成員及俄羅斯國防部僱員，去年6月起被歐盟制裁。法新社上周六報道，他今年4月在塞爾維亞成立「Rybar傳媒學校」，聲言向俄羅斯盟友及伙伴教授西方信息戰技巧，並開始以此反擊西方。

Rybar和俄羅斯當局未有即時回應美方懸紅。

（法新社）

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