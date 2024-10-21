馬斯克日派780萬助選 間接為特朗普拉票 被質疑違選舉法

賓夕法尼亞活動派支票

馬斯克於賓夕法尼亞州城市哈里斯堡一場「美國政治行動委員會」（America PAC）活動上，承諾大選日之前每天向一名參與該組織網上聯署，支持美國憲法第一及第二修正案有關言論自由和擁槍權的賓夕法尼亞選民，發放100萬美元。他當場向一名男子送贈支票，稱對方事前並不知情。

美國政治行動委員會由馬斯克創立，旨在支持特朗普重返白宮，馬斯克本人至今已向其注資7500萬美元（約5.85億港元）。美英傳媒報道，出席哈里斯堡活動人士須事先參與上述美國政治行動委員會的聯署請願，而聯署請願只開放予登記選民（不論政黨背景），分析指這令美國政治行動委員會能掌握更多選民聯絡方式，並游說他們投票予特朗普。

助團隊鎖定潛在支持者

美國政治行動委員會早前亦已承諾向每名參與聯署的賓夕法尼亞選民贈送100美元（約780港元），以及對來自其他關鍵游離州的選民發放47美元（約367港元）。馬斯克本月10日於旗下社交平台X聲言，做法是為了「吸引親特朗普言論和觀點的支持者，幫助特朗普競選團隊尋找和鎖定潛在支持者」。

美英傳媒質疑馬斯克的行為或會令民眾為錢而登記作選民，有犯法嫌疑。《華爾街日報》上周六指出，根據美國法例，蓄意以報酬誘使他人投票或作選民登記屬聯邦罪行，可判監禁刑罰；禁制範圍不限於金錢回報，還包括烈酒、彩票等任何具金錢價值的東西。

兩黨總統候選人上周六分別到關鍵游離州拉票，其中特朗普上周六亦在賓夕法尼亞州爭取大學生和鋼鐵工人支持，他強調該州對總統大選舉足輕重，說：「如我們取下賓夕法尼亞，便會在整件事中勝出。」賓夕法尼亞州擁19張選舉人票，在該州獲最多選票的總統候選人，將全取19張選舉人票。民主黨總統候選人賀錦麗則先後到密歇根州底特律，以及喬治亞州亞特蘭大出席競選活動，分別請來流行歌手Lizzo和Usher助陣。

（路透社/法新社/華爾街日報/衛報）

（2024美國大選 倒數第15天）