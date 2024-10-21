美泄情報 揭監控以國報復伊朗計劃

分析：美以互信恐受損

美國有線新聞網絡（CNN）報道，兩份外泄美方情報文件上周五率先由一個名為Middle East Spectator的帳戶在Telegram發布，其中來自NGA的文件描述美方間諜衛星影像對以軍10月15日預備反擊轟炸伊朗軍演的描述，稱該軍演目的為測試空中加油及搜救能力，參與的兵力規模相當於以軍上月29日轟炸也門，但文件未附有相關衛星影像圖。另一份NSA文件則稱以色列針對反擊伊朗的空軍演習用上包括空對地導彈。

NGA拒絕評論事件；NSA未有即時回應。初步未知外泄是出於黑客入侵系統，或涉及內鬼。華府官員向《紐約時報》表示，不清楚爆料者從哪裏取得文件，而據過往經驗，外泄源頭很有可能是較低級的政府僱員。

另外，哈馬斯旗下加沙衛生部表示，以軍上周六轟炸加沙北部拜特拉希亞，造成最少87死40傷。以軍稱正調查說法。以色列指控黎巴嫩真主黨上周六向總理內塔尼亞胡位於凱撒利亞的度假屋發動無人機襲擊，內塔尼亞胡當時不在屋內，他同日形容事件是「重大錯誤」。真主黨未承認責任。

（CNN/紐約時報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）