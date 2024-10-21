分析預期專制管治 民主廉政續倒退

去年10月，印尼司法系統的廉正成為焦點，當時由佐科妹夫擔任主席的憲法法院決定修改年齡要求，為佐科長子吉布蘭競選副總統開路。今年8月，國會提議進一步修改選舉法，允許佐科的小兒子卡桑參加11月的地方選舉，這一提議引發抗議，計劃最終被擱置。

政治分析員奧羅克指佐科近年來對民主化進程造成了很大損害。印尼民調機構指出，在國會試圖透過修選舉法而引發全國示威後，佐科施政滿意度從7月的82%降至75%。

儘管普拉博沃承諾將延續佐科的經濟發展政策，但有人權組織擔心，自蘇哈托威權統治結束以來取得的民主進展可能會被逆轉。

普拉博沃是佐科之前統治印尼的舊精英階層成員，曾擔任特種部隊指揮官，因涉嫌侵犯人權被軍隊解職，曾被禁止入境美國20年。

大西洋理事會非駐地研究員諾瓦克表示：「人們仍然擔心普拉博沃的上台對民主和人權可能意味着什麼。」國際戰略顧問公司Global Counsel的分析員迪納托說：「預期普拉博沃的總統任期將混合民族主義激情與務實治理。他的領導風格預計比佐科更加專制，這可能會帶來更大的政治穩定。」

（彭博社/法新社/路透社）