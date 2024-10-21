普拉博沃就職總統 擴內閣求穩定 英卓華續任財長 穩市場對印尼信心

強調能源糧食自足 續不結盟外交

就職典禮昨天在最少10萬警察和軍人維護保安下於雅加達舉行。73歲原國防部長普拉博沃（Prabowo Subianto）與原任梭羅市長的37歲吉布蘭（Gibran Rakabuming Raka）在國會大樓先後宣誓，成為印尼歷來就任最年長的總統和最年輕的副總統；吉布蘭為卸任總統佐科長子。隨後，普拉博沃乘車前往雅加達總統府與佐科交接職務及接見外賓，沿途站出車頂天窗向持旗民眾揮手，氣氛歡騰。

觀禮嘉賓包括佐科和尤多約諾兩名印尼前任總統，中國國家副主席韓正、美國駐聯合國大使格林菲爾德、俄羅斯第一副總理曼圖羅夫及近乎全體東盟成員國領袖等。不過，普拉博沃近期拉攏的國會最大黨印尼鬥爭派民主黨（PDIP）黨魁、印尼第5任總統梅加瓦蒂以感冒為由並無出席，改由其任國會議長的女兒布安（Puan Maharani）代表。

普拉博沃的50分鐘國會就職演說表示印尼「需要合作而非爭拗」。其政府將以所有印尼人民的利益為依歸，領導和平民主政體，打擊貪污，使國家糧食、能源供應自給自足。

普拉博沃軍事將領出身，1990年代涉及排華暴動、鎮壓反政府示威和東帝汶獨立運動而被美國制裁20年，曾三度參加大選落敗。他今屆與佐科結盟，在2月14日大選終以近59%的得票率當選。此外，國會8個政黨之中除了2014年扶植佐科上台、國會最大黨PDIP，他已獲7黨加入其印尼前進聯盟。布安上周三曾表示支持新政府，但不清楚是否表示加入執政聯盟。倘PDIP加入，將是印尼自2004年實行總統直選以來首次出現國會沒有反對派的局面。

內閣破紀錄 被指酬庸恐減施政效率

事前分析認為，鑑於執政聯盟過於龐大，普拉博沃似為安撫各方盟友，可能使內閣成員由原34人擴充至破紀錄的44人至46人，使人擔心將拖累施政，即使普拉博沃解釋增加部門是為建立強大政府。根據昨晚公布名單，新內閣有53人，主要閣員有48人。其中，62歲經濟學家英卓華（Sri Mulyani Indrawati）留任財政部長，外界認為這將加強市場對政府連續政策信心。另外，外交部長由45歲前陸軍特種部隊要員蘇吉奧諾（Sugiono）出任。

英卓華分別於2005年至2010年，及2016年至今擔任財政部長，並曾任國際貨幣基金組織（IMF）執行董事、世界銀行常務副行長。她一直以審慎理財享譽，是鞏固印尼信用評級、使印尼在這10年間穩守5%左右經濟增長的關鍵人物。

普拉博沃在就職演說表示將延續印尼的不結盟外交政策。分析認為普拉博沃將力求平衡印尼與中、美之間的關係，但仍不得不面對該國重要經濟伙伴中國與該國安全關係日趨緊密的美澳之間的緊張。

習致電祝賀 願保密切戰略溝通

中國國家主席習近平昨致電祝賀普拉博沃就任印尼總統，表示願與之保持密切戰略溝通，引領中印尼命運共同體建設不斷邁上新台階。

（路透社/彭博社/亞洲新聞頻道/新華社/CNN）