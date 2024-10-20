肯塔基宣告腦死男 摘器官捐贈時蘇醒

存活3年至今 州及聯邦政府調查

美國全國公共廣播電台（NPR）及肯塔基新聞台（WKYT）上周四（17日）報道，胡佛（Anthony Thomas Hoover II）2021年10月因服藥過量，被送進里奇蒙市的浸信會醫院。醫生很快告知胡佛的姊妹羅雷爾，胡佛心臟驟停，欠缺反射或腦部活動，家人最終決定拔除維生系統。醫院職員隨即表示，胡佛同意去世後捐出器官，家人也尊重其意願。不過，羅雷爾注意到胡佛的眼睛睜開，好像在追望着家人，但「我們被告知這是正常的反射現象」。胡佛之後被送進手術室接受摘取器官手術，但約1小時後，醫生突然出來向他們說胡佛「未準備好」，羅雷爾說：「他醒來了。」

過去3年，羅雷爾一直照顧着胡佛。報道稱，直至今年1月，羅雷爾才得知胡佛在醫院與肯塔基器官捐贈附屬機構（Koda）的手術細節。Koda一名前員工1月聯絡羅雷爾，並去信國會一個委員會。該前員工稱，她看到胡佛躺在手術台時身體「扭動」，且開始「明顯哭泣」。

被揭手術台上「扭動」「哭泣」

浸信會醫院發表聲明，強調病人的安全是「最優先事項」。Koda表示，胡佛的案例「未獲準確描述」，該組織從未自活人身上摘取器官。肯塔基州檢察長辦公室及協助監督器官摘取工作的聯邦機構正調查事件。

（衛報）