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古巴全國大停電癱瘓經濟 影響1000萬人 總理宣布「能源緊急狀態」

【明報專訊】古巴全國最大發電站上周五（18日）早上故障，導致全國大停電，約1000萬人受影響。近幾周該國部分地區已持續長時間停電，促使總理馬雷羅之前一天宣布國家進入「能源緊急狀態」，經濟陷入癱瘓。直至當地時間上周五晚，只緩慢恢復很少電力供應，到昨日又再次全國大停電。

部分省連續數周每天斷電20小時

能源部表示，國內8座老舊燃煤發電站中最大的安東尼奧‧吉特拉斯（Antonio Guiteras）發電站於上周五早上11時突然停運，導致全國電網崩潰，約1000萬人斷電。在全國大停電前，古巴一些省份已連續數周每天停電長達20小時，促使馬雷羅（Manuel Marrero）上周四宣布國家進入「能源緊急狀態」，所有學校、夜店等娛樂場所關閉至周一，當局也下令非必要企業停產，非必要政府服務暫停，以確保維持最低限度的電力服務。

首都哈瓦那所有商業活動前日幾乎陷入停滯，有巴西遊客說：「我們去了一家餐廳，他們沒有食物，因為沒有電，現在我們也無法上網。」80歲長者埃洛伊‧豐說：「這太瘋狂。這顯示我們電力系統的脆弱……我們沒有儲備，我們只能過一天算一天。」至前日晚上，古巴大部分民居仍斷電，只有哈瓦那零星地區，包括一些主要醫院恢復了燈光。電網營運商UNE表示希望能一夜之後重啟至少5座燃油發電機，讓更多地區恢復供電。

政府歸咎美長年禁運制裁

有學者指出，記憶中古巴近年唯一一次全國大停電是2022年，當時是遭颶風吹襲之後。馬雷羅上周四在全國講話中表示，過去幾周不斷惡化的電力危機主要是因為基建老化、燃料短缺和需求增加，而當中燃料短缺是最大因素。本月初吹襲美洲的颶風米爾頓引發的強風，令船舶難以向發電站運送燃料。古巴政府也歸咎美國長年貿易禁運及前總統特朗普政府實施的制裁，使古巴難以獲得發電站運作所需的燃料及零件。總統迪亞茲-卡內爾上周四在社交平台說：「造成這種複雜局面的主因是美國經濟戰爭及金融和能源迫害加劇。」此外，作為古巴最大石油供應國的委內瑞拉，今年也減少向古巴出口石油。

古巴正經歷嚴重的經濟危機，除了面對極高通脹，也出現食物、藥品、燃料和水短缺等問題。長期停電也會導致局勢不穩，2021年7月數以千計示威者上街反政府，原因之一便是大部分地區持續停電多天。

（路透社/BBC/法新社/華盛頓郵報）

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