摩爾多瓦今選總統兼入歐公投

民調：六成半人撐「入歐」

摩爾多瓦非牟利組織CBS-AXA的最新民調顯示，尋求連任的桑杜（Maia Sandu）支持度達36%，遠超排第二、被視為親俄的前總檢察長斯托亞諾格洛（Alexandr Stoianoglo）。斯托亞諾格洛呼籲選民杯葛入歐公投或投反對票，迴避譴責俄軍侵烏，並呼籲改善對俄關係，但他否認自己是俄羅斯代理人。

親俄派被指多招影響選舉。該國跟克里姆林宮關係密切的寡頭富商紹爾（Ilan Shor）涉在社交平台Telegram頻道宣傳，稱會給予每名投票予親俄總統候選人的選民5000列伊（約2184港元）報酬。摩爾多瓦國家警察部長切爾瑙泰亞努本月初指控紹爾跟莫斯科策動複雜的「黑手黨式」收買選民活動，賄賂了13萬名選民，佔正常會投票選民一成；同時有人以最高相當於5500美元（約4.29萬港元）聘人破壞公共設施，而僅是上月為上述目的便有逾1500萬美元（約1.17億港元）轉帳。切爾瑙泰亞努又稱警方近期扣押了300人，他們涉嫌赴俄學習衝擊防暴陣線並策動公眾混亂，當中部分曾到波斯尼亞及塞爾維亞，接受使用無人機及製作炸藥等軍事訓練。克宮上周否認干預摩爾多瓦政治進程。

親俄派被指賄賂選民 干預選舉

摩爾多瓦是位於歐洲東南部的內陸國家，1991年8月脫離蘇聯獨立，全國人口少於300萬，是歐洲最貧窮國家之一，由親俄分離勢力控制的摩爾多瓦東部地區德涅斯特河沿岸目前駐有約1500名俄兵。桑杜2020年12月上台後推行一系列親歐及反貪政策，去年更完全擺脫從俄羅斯購買燃氣。2022年2月俄烏戰爭爆發，引起部分摩爾多瓦民眾對受到俄羅斯侵略的憂慮，同年6月，摩爾多瓦獲歐盟候選國資格。

（衛報/CNN）