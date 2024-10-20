美媒：以擬哈馬斯領袖屍換人質 辛瓦爾助手重申放人條件：以軍停戰撤走

以媒報道，辛瓦爾上周三在加沙南部拉法市被擊殺後，其遺體目前被扣押在以色列一處秘密地點。兩名以色列消息人士向CNN表示，以方計劃利用辛瓦爾的遺體交換人質，其中一人指總理內塔尼亞胡政府正考慮如何能「迅速」向哈馬斯施壓，促成人質獲釋。另一名外交相關人士稱：「如果哈馬斯想要用以色列人（人質）——不論生死——來換回他（辛瓦爾）的遺體，那沒問題。」目前約有101名人質仍被扣留在加沙，以方相信近半已死。

還屍恐煽動支持者 埋葬位置變朝聖地

二人明言交換以方人質是確保辛瓦爾遺體返回加沙的「唯一方法」。外交人士估計，歸還辛瓦爾遺體或會煽動哈馬斯支持者，其埋葬位置亦恐成朝聖地，為以色列帶來風險。總統赫爾佐格上周五跟內塔尼亞胡召開特別安全會議，討論辛瓦爾之死「顯然（為救回人質）打開機會之窗」。

然而，哈馬斯會否讓步仍是疑問。辛瓦爾生前被視為釋放人質和達成和談的重要障礙，美國情報機構甚至相信辛瓦爾生前數周在這問題上態度比之前更強硬。現身處卡塔爾的辛瓦爾副手、哈馬斯加沙副領袖哈亞（Khalil Hayya）上周五發表視像聲明確認辛瓦爾的死訊時，讚揚對方「為巴勒斯坦人解放進程英勇犧牲」，力戰至死前最後一刻。他強調辛瓦爾之死只會加強哈馬斯力量與韌性，組織將繼續抗爭，直至在巴勒斯坦土地建立國家，並以耶路撤冷為首都。哈亞表明在以軍停止攻擊並撤出加沙前，將不會釋放人質，令人質疑以方以辛瓦爾遺體作交換籌碼的如意算盤是否能打響。

哈梅內伊：抵抗陣線不因失辛瓦爾終結

伊朗最高領袖哈梅內伊昨日表示，反以抵抗陣線不會因失去辛瓦爾而終結，哈馬斯將繼續存在。美國總統拜登上周五完德國柏林訪問行程離開時表示，有機會達成以色列跟黎巴嫩真主黨停火，但加沙停火則「較為困難」。

另外，負責監督檢驗辛瓦爾遺體的以色列國家法醫學中心首席病理學家庫格爾確認，事發時辛瓦爾的前臂等身體多處部位被炮彈碎片所傷，但致命傷是頭部中槍。《紐時》引述以色列官員報道，重傷的辛瓦爾向以軍無人機掟木棍作最後掙扎，一名以軍士兵隨即向其頭部開槍，隨後一枚以軍坦克炮彈將事發建築部分夷平，暫時未知開槍以兵身分及使用槍械類型。

（CNN/紐約時報/半島電視台/BBC）